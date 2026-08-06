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14+2 sztár, akinek transznemű gyermeke van

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Léna
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 4. 09:20

Forrás: Getty Images

14+2 sztár, akinek transznemű gyermeke van
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Talán nem is sejtetetted eddig, de ezek a hírességek mind transznemű gyermeket nevelnek.

A transznemű sztárgyerekeknek még ma is rengeteg előítélettel, félreértéssel és támadással kell szembenézniük, pláne, hogy a reflektorfényben élnek, ezért különösen sokat számít, hogyan reagál a családjuk, amikor megosztják velük, kik is valójában. A következő hírességek közül többen nyíltan beszéltek arról, hogy nekik sem ment minden egyik pillanatról a másikra, de végül megértették: a legfontosabb feladatuk nem az ítélkezés, hanem az, hogy szeressék és támogassák a gyermeküket. Akadnak köztük olyan sztárok is, akik mára a transz közösség hangos szószólóivá váltak, míg mások inkább csendben, a nyilvánosság kizárásával állnak gyermekük mellett.

Íme a legfrissebb lista, amiben olyan sztárok is szerepelnek, akikről eddig nem tudtál!

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14+2 sztár, akinek transznemű gyermeke van

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