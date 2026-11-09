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7 sztár, aki gyerekfejjel mondta ki a boldogító igent

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 9. 14:46

Forrás: Gerald Matzka/Getty Images

Demi Moore
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A legtöbben húszéves koruk környékén még csak keresik önmagukat, ezek a világsztárok azonban már tinédzserként úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket a szerelmükkel.

Demi Moore, Kim Kardashian és Macaulay Culkin is azok közé tartozik, akik meglepően fiatalon álltak oltár elé. A nagy szerelem azonban nem minden esetben bizonyult tartósnak. A hollywoodi szerelmi történetekből sosem volt hiány, ám néhány híresség magánélete már jóval azelőtt izgalmas fordulatot vett, hogy betöltötte volna a huszadik életévét. Akadt, aki titokban szökött meg a párjával, más néhány hét ismeretség után döntött a házasság mellett, és olyan is volt, akinek a szülei közbeléptek, hogy véget vessenek a frigynek. Mutatunk hét világsztárt, aki már tinédzserként kimondta a boldogító igent.

Lássuk!

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7 sztár, aki gyerekfejjel mondta ki a boldogító igent

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