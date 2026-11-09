Életmód
7 sztár, aki gyerekfejjel mondta ki a boldogító igent
Forrás: Gerald Matzka/Getty Images
Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán
Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!
Daganat miatt a melleltávolítás mellett döntött, férje mérhetetlenül dühös lett: 6 sztárpár, akinek kapcsolata szomorú okból ért véget
Egy fájdalmas mondat, egy leleplező telefonhívás vagy éppen a támogatás hiánya egy ijesztő műtét előtt: ezek a sztárok őszintén elmesélték, mikor érezték meg, hogy vége a kapcsolatuknak.
Fiúk, jó, ha tudjátok! 4 parfüm, aminek minden nő őrülne
Ha idén egy igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni a párodat, ez a 6 női parfüm tökéletes inspiráció lehet a karácsonyi vásárláshoz.
Demi Moore, Kim Kardashian és Macaulay Culkin is azok közé tartozik, akik meglepően fiatalon álltak oltár elé. A nagy szerelem azonban nem minden esetben bizonyult tartósnak. A hollywoodi szerelmi történetekből sosem volt hiány, ám néhány híresség magánélete már jóval azelőtt izgalmas fordulatot vett, hogy betöltötte volna a huszadik életévét. Akadt, aki titokban szökött meg a párjával, más néhány hét ismeretség után döntött a házasság mellett, és olyan is volt, akinek a szülei közbeléptek, hogy véget vessenek a frigynek. Mutatunk hét világsztárt, aki már tinédzserként kimondta a boldogító igent.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Heated Rivalry-fanok, figyelem! Egyszerre 3 szuper hírrel lepték meg a Forró viszály rajongóit a készítők
Két új évad és egy karácsonyi mozifilm is készülhet a Heated Rivalry - Forró viszály univerzumában, az ünnepi történet azonban nem Shane és Ilya párosára fókuszálna...
Hivatalos: jön a Bármit, csak ezt ne 4. évadja, és máris kiderült róla pár izgalmas részlet
Vigyázat, a cikkünk spoilereket tartalmaz a folytatásról, csak saját felelősségre olvass tovább!
Ez a nem semmi! Így néznek ki most a The Walking Dead sztárjai
16 év telt el azóta, hogy Rick Grimes felébredt abban a kórházi szobában, a zombiapokalipszis kellős közepén. Azóta sokat változtak egyes szereplők, míg mások UGYANÚGY néznek ki, mint a premier napján.
6 szuper program, amit tilos kihagynod novemberben
Ne hagyd, hogy a most szó szerint szürke hétköznapok elrontsák a hangulatodat! Az ősz utolsó hetei is telhetnek vidáman, ha megfogadod a tippjeinket!
Van okunk a büszkeségre: a Budapesti Operettszínház musicalje Németországban is tarol
A Notre Dame-i toronyőr című előadás hatalmas sikerrel mutatkozott be októberben Münchenben és a nemzetközi turnémárciusig folytatódik.
Viszlát, kék! EZ a szín hódítja meg a farmerek világát
Ha eddig azt hitted, hogy a kék farmernél nincs sokoldalúbb alapdarab, akkor ideje megismerkedned az ősz legstílusosabb alternatívájával.