7 sztár, aki gyerekfejjel mondta ki a boldogító igent

Demi Moore, Kim Kardashian és Macaulay Culkin is azok közé tartozik, akik meglepően fiatalon álltak oltár elé. A nagy szerelem azonban nem minden esetben bizonyult tartósnak. A hollywoodi szerelmi történetekből sosem volt hiány, ám néhány híresség magánélete már jóval azelőtt izgalmas fordulatot vett, hogy betöltötte volna a huszadik életévét. Akadt, aki titokban szökött meg a párjával, más néhány hét ismeretség után döntött a házasság mellett, és olyan is volt, akinek a szülei közbeléptek, hogy véget vessenek a frigynek. Mutatunk hét világsztárt, aki már tinédzserként kimondta a boldogító igent.

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