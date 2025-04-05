A hírességek sem kivételek, ugyanis számos sztár örökítette meg a párja nevét a bőrén, abban bízva, hogy a kapcsolat örökké tart. A valóság azonban gyakran mást mutat. És amikor a szerelem véget ér, a tetoválás marad… vagy mégsem?

A sztárok példája jól mutatja, hogy a szerelem múlandó, a tetkó viszont sokáig marad. Szerencsére ma már számtalan lehetőség van arra, hogy a múltat – ha kell – eltakarjuk vagy új értelmet adjunk neki. És bár a tinta nem mindig tűnik el nyomtalanul, az élet megy tovább, néha egy újabb tetoválással, néha pedig teljesen tiszta lappal. A következő válogatásban azok a sztárok kaptak helyet, akik egykori kedvesük nevét tetováltatták magukra, majd a szakítás után érdekes módon próbáltak ezen túllendülni.

Lássuk!

Galéria / 8 kép Sztárok, akik magukra tetováltatták exük nevét - így kezelték a szakítás után Megnézem a galériát

