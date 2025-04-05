Horoszkóp
Sztárok, akik magukra tetováltatták exük nevét - így kezelték a szakítás után

#Szerelem
#Sztárok
#Tetoválás
#Ex
#Tetkó
#Vége
#Külföldi sztárok
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 4. 11:04

Forrás: Vince Bucci/Getty Images

Sztárok, akik magukra tetováltatták exük nevét - így kezelték a szakítás után
A nap cikke

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.

Olvasd el!

Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon

Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.

Olvasd el!

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Olvasd el!

5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.

Olvasd el!

4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban

Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.

A szerelem hevében sokan hoznak hirtelen döntéseket, különösen, ha tartósnak hitt érzelmekről van szó.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 8 tetoválás, ami hatalmas red flag: menekülj, ha látod!

A hírességek sem kivételek, ugyanis számos sztár örökítette meg a párja nevét a bőrén, abban bízva, hogy a kapcsolat örökké tart. A valóság azonban gyakran mást mutat. És amikor a szerelem véget ér, a tetoválás marad… vagy mégsem?

A sztárok példája jól mutatja, hogy a szerelem múlandó, a tetkó viszont sokáig marad. Szerencsére ma már számtalan lehetőség van arra, hogy a múltat – ha kell – eltakarjuk vagy új értelmet adjunk neki. És bár a tinta nem mindig tűnik el nyomtalanul, az élet megy tovább, néha egy újabb tetoválással, néha pedig teljesen tiszta lappal. A következő válogatásban azok a sztárok kaptak helyet, akik egykori kedvesük nevét tetováltatták magukra, majd a szakítás után érdekes módon próbáltak ezen túllendülni.

Lássuk!

