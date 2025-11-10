Szerelem
Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak
Vannak sztárok, akik mintha nem tudnának elszakadni a múlt árnyékától – sőt, új párjuk kísértetiesen emlékeztet az exükre! Brad Pitt barátnője, Ines de Ramon például sokak szerint szinte Angelina Jolie hasonmása, ahogy Ethan Hawke felesége is meglepően hasonlít Uma Thurmanre. És nem ők az egyetlenek: Hollywoodban egyre több híresség randizik exük kiköpött másával. Véletlen lenne, vagy a szív tényleg felismeri a mintát? És őket egyáltalán nem zavarja ez a helyzet? Na és vajon mit szól az ex?
Íme a sztárok, akik saját exük hasonmásával randiznak:
