Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Sztárpárok

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

#Sztárok
#Hasonmás
#Ex
#Sztárpárok
#Hasonlóság
#hasonlít
#volt partner
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok, Sztárpárok
Utoljára frissült: 2025. november 7. 18:23

Forrás: Getty Images

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak
A nap cikke

Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle

Az abszolút tökéletes kávé receptjét mi sem ismerjük. De azt, ami nagyon közel áll hozzá, már igen!

Olvasd el!

Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos

A Z generációnál a multi közeg szinte szóba sem jöhet, helyette a rugalmas munkahelyeket szeretik.

Facebook
Twitter
Pinterest
Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.

Vannak sztárok, akik mintha nem tudnának elszakadni a múlt árnyékától – sőt, új párjuk kísértetiesen emlékeztet az exükre! Brad Pitt barátnője, Ines de Ramon például sokak szerint szinte Angelina Jolie hasonmása, ahogy Ethan Hawke felesége is meglepően hasonlít Uma Thurmanre. És nem ők az egyetlenek: Hollywoodban egyre több híresség randizik exük kiköpött másával. Véletlen lenne, vagy a szív tényleg felismeri a mintát? És őket egyáltalán nem zavarja ez a helyzet? Na és vajon mit szól az ex?

Íme a sztárok, akik saját exük hasonmásával randiznak:

Galéria / 6 kép

Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Kép
Önismeret

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Kép
Sztárok

A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán

A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.

Kép
Életmód

Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint

Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.

Kép
Egészség

6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti

Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!