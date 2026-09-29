10 sztár, aki szinte rögtön elhagyta párját, miután híres lett

Mielőtt milliók ismerték volna az alábbi sztárok nevét, volt valaki, aki már ekkor is mellettük állt és támogatta őket. Aztán jött a nagy áttörés, és ezek a kapcsolatok furcsamód épp ekkor véget értek – néhányan pedig hamarosan egy másik híresség oldalán tűntek fel. Hogy a hírnév mennyit számított a szakításban, azt csak ők tudhatják, az időzítés mindenesetre beszédes.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez szerelmi élete sosem volt unalmas, és nem titok, hogy elég sokszor volt már menyasszony. Azt viszont talán még nem tudtad, hogy mielőtt híres lett volna, férjhez is ment! Exével egy étteremben ismerkedett meg: a férfit Ojani Noának hívták, aki akkor pincérként dolgozott. 1997-ben összeházasodtak, egy hónappal később pedig bemutatták a Selenát – azt a filmet, amely igazán beindította Jennifer hollywoodi karrierjét. Innentől J.Lo nevét tényleg az egész világ elkezdte megismerni. Nem telt el egy év, és már váltak is. Még ebben az évben pletykálták, hogy az énekesnő Tommy Motollával randizgat, de '99-ben már P.Diddy barátnője volt.

Jennifer Lopez és Ojani Noa

Harrison Ford

1964-ben a gimi egyik legmenőbb sportolója feleségül vette a pompomlányként szurkoló Mary Marquardtot. Bizony, Harrison Fordról van szó! A színész 12 éven át asztalosként dolgozott, született két gyermekük is, szóval teljesen átlagos életet éltek. Majd 34 éves korában jött a nagy áttörés! Megkapta a Star Wars egyik főszerepét, a világ megismerte a nevét, sorra jöttek a szerepek, és bumm: 2 év múlva már el is hagyta első feleségét, és rövidesen ismét megházasodott. Sőt, az akkor 19 éves Carrie Fisherrel is románcba bonyolódott, még bőven az első film forgatása alatt. A színész egyébként később erről őszintén nyilatkozott: "A legnagyobb bánatom, hogy az első házasságom kudarcba fulladt, és ezzel fájdalmat okoztam.” Exneje azonban nem neheztel rá. Szerinte Harrison bőven jóvátette a korábbi fájdalmakat: "Harrison mellettem állt a legsötétebb napjaimban is, csendben, anélkül hogy bármit kért volna cserébe…” Harrison és mostani felesége, Calista Flockhart régóta támogatják a szklerózis multiplexszel élő Marquardtot.

Harrison Ford és első felesége, Mary Maquardt

Idris Elba

Kevesen tudják, de Idris Elba is volt már házas, még jóval azelőtt, hogy jött volna a hírnév. Első felesége, Hanne Nørgaard sminkesként dolgozott, és még jóval a hollywoodi sikerek előtt házasodtak össze. Közös lányuk is született, ám 2003-ban elváltak – pont egy évvel azután, hogy Idris A drót című sorozatban megkapta Stringer Bell szerepét, ami után sorra jöttek a szerepek, a hírnév, és az ezzel járó nagy figyelem. És a válás is.

Idris Elba és első felesége, Hanne Nørgaard

Taika Waititi

Taika elég gyakran emlegetett példa az ilyen listákban, mivel a színész-rendező azután hagyta el feleségét, Chelsea Winstanley-t, hogy jött a nagy siker. 7 évig voltak házasok, de amikor a Thor: Ragnarök világsiker lett, rögtön bejelentették a válást, majd randizgatni is kezdett másokkal. Végül Rita Ora lett a felesége.

Taika Waititi és exneje, Chelsea Winstanley

Jesse Williams

Jesse még tanárként dolgozott, amikor megismerte Aryn Drake-Lee ingatlanügynököt, akibe beleszeretett és feleségül is vette. Ez még jóval azelőtt történt, hogy a Grace klinika sztárja lett volna. Amikor viszont szerepet kapott a sorozatban, majd egyre nagyobb név lett (és jó néhány rajongót is szerzett), a házassága is véget ért hirtelen. Vagyis konkrétan 2017 áprilisában Jesse beadta a válókeresetet, júliusban pedig kiderült, hogy már Minka Kelly színésznővel jár.

Jesse Williams és első felesége, Aryn Drake-Lee

Jim Carey

Jim Carrey még feltörekvő humoristaként ismerte meg Melissa Womert, aki abban a klubban dolgozott pincérnőként, ahol ő fellépett. 1987-ben házasodtak össze, és született egy lányuk, Jane. Melissa később elmondta, hogy a házasság elején két állást vállalt, miközben Jim még alig keresett a fellépéseivel. Aztán amikor az Ace Ventura és A Maszk révén Jim hollywoodi sztárrá vált, el is hagyta nejét. Jim ezután a Dumb és Dumber színésznőjével, Lauren Hollyval alkotott egy párt, akit 1996-ban feleségül is vett. Melissa szerint Lauren már korábban szerepet játszhatott a történetben, Lauren viszont azt állította, hogy Jimék már külön voltak, amikor összejöttek. Ami viszont még keserűbbé teszi a történetet: több forrás szerint Jim már elhagyta feleségét, amikor a színész apja beteg lett, de Melissa így is ápolta őt.

Jim Carey és első felesége, Melissa Womer

Zoe Saldaña

Zoe és Keith Britton 11 évig voltak együtt: még 2000 körül jöttek össze. A férfi vállalkozóként dolgozott, és közös divatipari oldalt is indítottak. Aztán jött a Star Trek és az Avatar 2009-es sikere, Zoe pedig nagy név lett a szakmában. És ezzel együtt jött is a válás, majd ezután kiderült, hogy Bradley Cooperrel randizgat már.

Zoe Saldana és exe, Keith Britton

Josh Duhamel

Josh 1998-ban, egy modellmunkán ismerte meg Kristy Pierce-t, akivel nagyjából hét évig volt együtt. El is jegyezték egymást, mindeközben Josh a Las Vegas című sorozatban kezdett játszani. Még együtt voltak, amikor a színész tett egy megjegyzést: elárulta, hogy volt egy pikáns álma Fergie-ről. Aztán hipp-hopp, az esküvőt lefújták 2 héttel a nagy nap előtt, majd hirtelen Fergie-vel kezdett randizni.

forrás: Getty Images

Josh Duhamel és exmenyasszonya, Kristy Pierce

Benedict Cumberbatch

Kevesen tudják, de Benedict még egyetemistaként jött össze Olivia Poulet-val, és nagyjából 12 évig voltak együtt. 2010-ben aztán indult a Sherlock, amely Benedictet nemzetközi sztárrá tette; 2011-re pedig szakítottak. Benedict ezután rövidesen Anna Jones divattervezővel járt, majd Sophie Hunter színésznővel és színházi rendezővel került kapcsolatba, akit 2015-ben feleségül vett.

Benedict Cumberbatch és exe, livia Poulet

Kevin Hart

Kevin és Torrei Hart még főiskolásként ismerkedtek meg, és együtt költöztek Los Angelesbe, hogy a szórakoztatóiparban próbáljanak szerencsét. 2003-ban házasodtak össze, két gyermekük született, miközben Kevin humoristaként egyre sikeresebb lett, felesége mindenben mellette állt. Még bőven együtt voltak, amikor a színész megismerte Eniko Parrish modellt (2009-ben), majd miután hírnevet szerzett magának, beadta a válókeresetet. Kevin sosem tagadta, hogy hűtlen volt első házasságában, bár azt nem erősítette meg, hogy későbbi feleségével lépett volna félre. De azért az sem túl szép, hogy azóta már bevallotta: Enikot is megcsalta...

Kevin Hart és exneje, Torrei Hart

Szerencsére van ellenpélda is:

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