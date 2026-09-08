Sztárok, akik eladományozták egy szervüket, hogy megmentsenek egy életet

Vannak helyzetek, amikor az ember bármit megtenne azért, akit szeret – és vannak, akik ezt szó szerint is értik. Akkor is, ha ez életveszélyes műtétet és hónapokig tartó felépülést hoz magával. Az alábbi sztárok pont ebbe a kategóriába tartoznak: ők mind úgy döntöttek, hogy önként odaadják szervüket valakinek, akinek ez az életét mentheti meg. Van, aki egy jó barátja miatt tette meg, más a szerelmének vagy egy vadidegennek adott esélyt az életre. Akárhogy is, különleges történetek ezek!

Belmont Cameli

Az Off Campus sztárja 20 éves korában olyan dolgot tett, amit rajta kívül nem sokan vállalnának be. Belmont ugyanis egyik veséjét szerette volna odaadni gyerekkori barátjának, aki súlyos veseelégtelenségben szenvedett, naponta dialízisre szorult, és már évek óta várt megfelelő donorra. A színész rögtön jelentkezett, hogy odaadja veséjét, ám hamar kiderült, hogy nem kompatibilisek. Itt akár véget is érhetett volna a történet, ő viszont nem hátrált meg. Belépett egy úgynevezett páros vesecsereprogramba, amelynek lényege, hogy ha egy donor nem kompatibilis azzal, akinek eredetileg segíteni szeretne, akkor a veséjét megkaphatja egy másik beteg, miközben egy másik donor veséje eljuthat az eredeti beteghez.

Az ő veséjét végül egy Clotilde Ruiz nevű nő kapta meg. Clotilde lánya ezután egy másik beteg számára bizonyult megfelelő donornak, majd a lánc tovább folytatódott. Összesen 14 ember vett részt benne – hét donor és hét recipiens –, és hét beteg kapott új vesét, köztük végül a színész jó barátja is.

Jesse Eisenberg

A színész története azért is különleges, mert ő nem egy barát vagy rokon miatt döntött a szervdonáció mellett. A közösségi háló és a Szemfényvesztők sztárja ekkor már rendszeres véradó volt, de úgy érezte, talán még ennél is többet tudna segíteni másoknak. 2025 nyarán aztán egy orvos barátjával beszélgetett erről, és ekkor tudatosult benne, hogy létezik úgynevezett altruista vagy nem irányított élődonáció. Ennél a donor nem választja ki, ki kapja a szervét: az orvosok kompatibilitás alapján keresnek olyat, akinek szüksége van a műtétre. Jesse később azt mondta, amikor megértette, hogyan működik a rendszer, számára azonnal egyértelművé vált, hogy meg akarja csinálni.

2025 végén sor is került a műtétre, és egy ismeretlen személy kapta meg veséjét. Persze a kérdés akkor benne is felmerült: mi van akkor, ha X év múlva valamelyik szerette szorulna vesére, miközben ő a sajátját már eladományozta? Ezért a National Kidney Registry Family Voucher Programján keresztül adományozott. A program lehetővé teszi, hogy az élő donor előre megnevezzen családtagokat vagy közeli embereket; ha közülük később valakinek vesetranszplantációra lenne szüksége, prioritást kaphat a program élődonoros rendszerében.

Francia Raisa

Francia Raisa, akit például a Hajrá csajok egyik filmjéből is ismerhetsz, és Selena Gomez még tinédzserként ismerkedtek meg, kapcsolatuk pedig testvérivé vált. 2017-ben ráadásul olyasmit tett Selenáért, amire valószínűleg nagyon kevés barát lenne képes: odaadta neki az egyik veséjét. Selena lupusza addigra ugyanis olyan súlyosan károsította a veséit, hogy transzplantációra volt szüksége, egy új vesére viszont éveket kellett volna még várnia.

Meglepő módon kompatibilisek voltak egymással, így 2017 nyarán elvégezték a transzplantációt. Francia később elmondta, hogy a felépülés neki kifejezetten kemény volt: közel két hónapig alig tudott mozogni, dolgozni sem tudott, és négy műtéti heg maradt a testén. Selena műtétje ráadásul komplikációval járt, ezért nála egy újabb beavatkozásra is szükség volt. Selena később azt mondta, Francia megmentette az életét.

Ehhez képest azonban Francia és Selena kapcsolata teljesen megváltozott, egyre jobban eltávolodtak egymástól. A feszültség 2022-ben vált igazán látványossá, amikor Selena Taylor Swiftet nevezte az egyetlen igazi barátjának a szakmából, Francia pedig erre egy csípős „érdekes...” kommenttel reagált. A netezők támadni kezdték Selenát, és időbe telt, mire újra nyitottak egymás felé. Konkrét okot egyikük sem tudott megnevezni, mi történt, de Selenáék esküvőjén például Francia nem volt jelen.

Nam Yoon-su

A színész, akit az Emberi lecke és A király vonzalma című Netflix-sorozatokból ismerhetsz, saját édesapjának adta oda veséjét. A dél-koreai színész 2024 elején gyakorlatilag félretette a karrierjét, amikor édesapja egészségi állapota hirtelen rosszabbra fordult, és kiderült, hogy vesetranszplantációra van szüksége. Nam Yoon-su önként jelentkezett donornak, a vizsgálatok és a műtét előkészítése pedig nagyjából fél évet vett igénybe. Emiatt hónapokra minden munkáját leállította, és új szerepet sem vállalt. A műtét sikeres volt, és később mindketten felépülve hagyhatták el a kórházat, és a színész azóta is élete egyik legjobb döntésének tartja a donációt.

Pierre Png

Pierre, a Kőgazdag ázsiaiak színésze 2002-ben tett olyat, amivel akkori barátnője életét mentette meg. Andrea DeCruz súlyos májelégtelenséget kapott, miután egy Slim 10 nevű fogyasztószert szedett. Az állapota annyira rosszra fordult, hogy sürgősen májátültetésre volt szüksége, megfelelő szerv azonban nem állt rendelkezésre. Pierre ekkor jelentkezett donornak, és a mája egy részét adományozta Andreának. A transzplantáció sikeres volt. A férfi már akkor tudta, hogy Andrea élete szerelme, ez a tett pedig abszolút megpecsételte kapcsolatukat: egy évvel később, 2003-ban összeházasodtak, és 23 évvel később is együtt vannak.