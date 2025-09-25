Horoszkóp
5 sztár, akinek a coming out tönkretette a karrierjét

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. szeptember 24. 08:45

Forrás: Getty Images

5 sztár, akinek a coming out tönkretette a karrierjét
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Több sztár is vállalta a coming outot, ám ezzel nemcsak másoknak adtak erőt, hanem kockáztatták a karrierjüket is. Mutatjuk, kiket bélyegzett meg Hollywood emiatt.

Hollywood ragyogó csillogása mögött sokszor kemény valóság rejtőzik. Számtalan tehetséges sztár vallotta be bátorsággal, hogy a saját neméhez vonzódik – ám ahelyett, hogy a filmesek és a nézők a magánéletet különválasztották volna a munkától, sokan megbélyegzést, elutasítást és egyre rosszabb szerepeket kaptak. Most bemutatjuk azokat a hírességeket, akiknek a coming out nemcsak felszabadulást, hanem komoly akadályokat is jelentett az álomgyárban.

Lance Bass

Egy időben Lance Bass a világ egyik leghíresebb férfija volt, köszönhetően az NSync-nek, ami a 90-es években hatalmas sikert futott be. Mivel elég sok nő hevert a lábai előtt, így kénytelen volt úgy dönteni, hogy nem vállalja fel magát a világ előtt, és sokáig titkolta, hogy a férfiakhoz vonzódik. Végül Lance körülbelül 10 évvel ezelőtt coming outolt, és bár a világ sokat változott, ő mégis úgy érezte, hogy ez a döntése karrierjét negatívan befolyásolta. Lance megemlítette, hogy miután bevallotta, hogy a férfiakhoz vonzódik, sok olyan projektjét törölték, amin már javában dolgozott. Feltételezhetően azért, mert az üzleti partnerei vagy nyíltan előítéletesek voltak vele szemben emiatt, vagy pedig azzal takaróztak, hogy ez egy „üzleti döntés”: Amerika talán még nem állt készen arra, hogy egyik bálványozott szívtiprója férfiakhoz vonzódjon.

Wentworth Miller

A színészt mindenki ismeri, aki nézte A szökést, és a fél világ úgy gondolta, ő bizony hatalmas sztár lesz Hollywoodban. Aztán mégis eltűnt. Az elmúlt években szinte semmiben sem láthattuk szerepelni, erről pedig sajnos az is tehet, hogy coming outolt. Sokáig igyekezett titkolni, hogy a férfiakhoz vonzódik, mert tudta, hogy onnantól kezdte a szereposztók máshogy fognak rá nézni, de 2013-ban végül mégis kiállt a nyilvánosság elé. Azóta sokkal boldogabb!

Rosie O’Donnell

Ahhoz, hogy megértsük, mennyire tehetséges Rosie O’Donnell, kicsit vissza kell ugranunk az időben. Régebben volt egy műsor, a Star Search, ami tulajdonképpen az American Idol és az America’s Got Talent keveréke volt. Rosie bekerült a műsorba, és hétről hétre megnyerte az első helyet. A humora az egész világot megnevettette. Karrierje az 1980-as és 1990-es években indult be igazán, végül saját televíziós műsort is kapott, amely körülbelül hét évadon keresztül futott. Mindez természetesen azelőtt történt, hogy coming outolt volna. Azóta Rosie, hatalmas tehetsége és karizmatikus személyisége ellenére, többnyire kisebb szerepekben tűnik fel a televízióban, rendszerint csak egy-egy epizód erejéig. Legutóbb a Szex és New York rebootjában játszott egy leszbikus, szűz apácát...

Greta Garbo

Közel egy évszázaddal ezelőtt a mozivásznak egészen mások voltak, mint ma: ténylegesen ezüstöt tartalmaztak, hogy jobban lehessen rájuk vetíteni a képeket. Greta Garbo a hollywoodi korai évek egyik „ezüstvásznas” sztárja volt. Karrierjében viszont óriási problémát jelentett, hogy azt pletykálták: viszonyt folytat egy másik NŐI filmsztárral, Marlene Dietrichhel. Abban az időben nemcsak az volt szörnyű dolog, ha valakiről kiderült, hogy meleg, de Garbo nőként, színésznőként próbált érvényesülni, amikor Hollywood még a komolyan vehető iparággá válásért küzdött — ráadásul egy német származású nő oldalán, Németország „kevésbé népszerű” korszakában. Az 1930-as évek végére Garbo karrierje látványosan hanyatlani kezdett, nem véletlenül akkor, amikor a szakmában egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a soha meg nem házasodott, gyermektelen nő talán saját neméhez vonzódik. Végül őt és néhány más színészt — köztük Dietrichet — a „Box Office Poison” („jegypénztár-méreg”) címkével illették a kritikusok, és szinte mindenki hátat fordított nekik.

Zachary Quinto

A színész, akit sokan a Hősök rosszfiújaként ismertek meg, maga is úgy érzi, hogy karrierjére óriási hatással volt coming outja - és nem a legjobb értelemben. Sokan úgy vélik, hogy mivel hatalmas színész, őrületes arcjátékkal, simán lehetett volna híresebb, de megbélyegezték, így kénytelen volt megrekedni a középszintű színészek klikkjében.

