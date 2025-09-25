Divat
5 sztár, akinek a coming out tönkretette a karrierjét
Forrás: Getty Images
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Hollywood ragyogó csillogása mögött sokszor kemény valóság rejtőzik. Számtalan tehetséges sztár vallotta be bátorsággal, hogy a saját neméhez vonzódik – ám ahelyett, hogy a filmesek és a nézők a magánéletet különválasztották volna a munkától, sokan megbélyegzést, elutasítást és egyre rosszabb szerepeket kaptak. Most bemutatjuk azokat a hírességeket, akiknek a coming out nemcsak felszabadulást, hanem komoly akadályokat is jelentett az álomgyárban.
Lance Bass
Egy időben Lance Bass a világ egyik leghíresebb férfija volt, köszönhetően az NSync-nek, ami a 90-es években hatalmas sikert futott be. Mivel elég sok nő hevert a lábai előtt, így kénytelen volt úgy dönteni, hogy nem vállalja fel magát a világ előtt, és sokáig titkolta, hogy a férfiakhoz vonzódik. Végül Lance körülbelül 10 évvel ezelőtt coming outolt, és bár a világ sokat változott, ő mégis úgy érezte, hogy ez a döntése karrierjét negatívan befolyásolta. Lance megemlítette, hogy miután bevallotta, hogy a férfiakhoz vonzódik, sok olyan projektjét törölték, amin már javában dolgozott. Feltételezhetően azért, mert az üzleti partnerei vagy nyíltan előítéletesek voltak vele szemben emiatt, vagy pedig azzal takaróztak, hogy ez egy „üzleti döntés”: Amerika talán még nem állt készen arra, hogy egyik bálványozott szívtiprója férfiakhoz vonzódjon.
Wentworth Miller
A színészt mindenki ismeri, aki nézte A szökést, és a fél világ úgy gondolta, ő bizony hatalmas sztár lesz Hollywoodban. Aztán mégis eltűnt. Az elmúlt években szinte semmiben sem láthattuk szerepelni, erről pedig sajnos az is tehet, hogy coming outolt. Sokáig igyekezett titkolni, hogy a férfiakhoz vonzódik, mert tudta, hogy onnantól kezdte a szereposztók máshogy fognak rá nézni, de 2013-ban végül mégis kiállt a nyilvánosság elé. Azóta sokkal boldogabb!
Rosie O’Donnell
Ahhoz, hogy megértsük, mennyire tehetséges Rosie O’Donnell, kicsit vissza kell ugranunk az időben. Régebben volt egy műsor, a Star Search, ami tulajdonképpen az American Idol és az America’s Got Talent keveréke volt. Rosie bekerült a műsorba, és hétről hétre megnyerte az első helyet. A humora az egész világot megnevettette. Karrierje az 1980-as és 1990-es években indult be igazán, végül saját televíziós műsort is kapott, amely körülbelül hét évadon keresztül futott. Mindez természetesen azelőtt történt, hogy coming outolt volna. Azóta Rosie, hatalmas tehetsége és karizmatikus személyisége ellenére, többnyire kisebb szerepekben tűnik fel a televízióban, rendszerint csak egy-egy epizód erejéig. Legutóbb a Szex és New York rebootjában játszott egy leszbikus, szűz apácát...
Greta Garbo
Közel egy évszázaddal ezelőtt a mozivásznak egészen mások voltak, mint ma: ténylegesen ezüstöt tartalmaztak, hogy jobban lehessen rájuk vetíteni a képeket. Greta Garbo a hollywoodi korai évek egyik „ezüstvásznas” sztárja volt. Karrierjében viszont óriási problémát jelentett, hogy azt pletykálták: viszonyt folytat egy másik NŐI filmsztárral, Marlene Dietrichhel. Abban az időben nemcsak az volt szörnyű dolog, ha valakiről kiderült, hogy meleg, de Garbo nőként, színésznőként próbált érvényesülni, amikor Hollywood még a komolyan vehető iparággá válásért küzdött — ráadásul egy német származású nő oldalán, Németország „kevésbé népszerű” korszakában. Az 1930-as évek végére Garbo karrierje látványosan hanyatlani kezdett, nem véletlenül akkor, amikor a szakmában egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a soha meg nem házasodott, gyermektelen nő talán saját neméhez vonzódik. Végül őt és néhány más színészt — köztük Dietrichet — a „Box Office Poison” („jegypénztár-méreg”) címkével illették a kritikusok, és szinte mindenki hátat fordított nekik.
Zachary Quinto
A színész, akit sokan a Hősök rosszfiújaként ismertek meg, maga is úgy érzi, hogy karrierjére óriási hatással volt coming outja - és nem a legjobb értelemben. Sokan úgy vélik, hogy mivel hatalmas színész, őrületes arcjátékkal, simán lehetett volna híresebb, de megbélyegezték, így kénytelen volt megrekedni a középszintű színészek klikkjében.
És azt tudtad, hogy ezek a sztárok idén coming outoltak?
Magyarországon pedig ők adtak erőt sokaknak a coming outhoz:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!