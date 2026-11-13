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Sztárok, akik bizarr titkokat osztottak meg a testükről

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#Hailey Bieber
#florence pugh
#bizarr titok
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 13. 08:47

Forrás: Gareth Cattermole/Getty Images

Harry Styles
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Ami rejtve marad a kamerák előtt: Sztárok meglepő és sokkoló története a saját testükről

Harry Styles

Harry Styles esetében az extra mellbimbókról szóló pletyka történetesen igaz is! Az énekes 2017-ben egy interjújában megerősítette, hogy valóban négy van belőlük. Még azt is megmutatta a ruháján keresztül, hol helyezkedik el a két kisebb: a „normális” mellbimbói alatt. És Harry amúgy láthatóan szorongás nélkül kezelte a témát.

Harry Styles nem szégyelli, hogy az átlagosnál kettővel több mellbimbója van!
forrás: Samir Hussein/Getty Images
Harry Styles nem szégyelli, hogy az átlagosnál kettővel több mellbimbója van!

Kesha

Kesha egy róla szóló érdekességeket összegyűjtő interjúban árulta el, hogy egy egészen pici farokkal született, és külön hangsúlyozta: ezt most komolyan mondja. Egy másik megszólalásában nagyjából hatmilliméteresnek írta le a nyúlványt, amelyet még kiskorában eltávolítottak. Az énekesnő humorosan mesélt a történetről, és úgy fogalmazott, hogy elvették tőle a farkát és ő inkább sajnálta, hogy nem tarthatta meg.

Keshának a születésekor farka volt. Igen, jól olvastad.
forrás: Jemal Countess/Getty Images
Keshának a születésekor farka volt. Igen, jól olvastad.

Miley Cyrus Miley Cyrus énekesnő, színésznő 268cikk 31galéria 0videó Még több róla

Miley Cyrus Miley Cyrus énekesnő, színésznő 268cikk 31galéria 0videó Még több róla rekedtes hangját néhány másodperc alatt felismered, az énekesnő pedig elárulta, hogy ehhez egy hangszalagján lévő nagy polip is hozzájárul. Reinke-ödémával is él, és arról beszélt, hogy az éneklés számára időnként olyan megterhelő, mintha bokasúllyal futna maratont. A dohányzás és az alkohol sem segített a helyzeten, bár a hangja már ezek előtt is karakteres volt. A polip eltávolításától azért tart, mert a műtét megváltoztathatná a jól ismert hangzását.

Miley Cyrus hangja okkal ilyen jellegzetes!
forrás: Kevin Mazur/Getty Images
Miley Cyrus hangja okkal ilyen jellegzetes!

Selena Gomez Selena Gomez Színésznő, Énekesnő 356cikk 23galéria 0videó Még több róla

Selena Gomez Selena Gomez Színésznő, Énekesnő 356cikk 23galéria 0videó Még több róla hangja régóta foglalkoztatja a kommentelőket, ő pedig 2026 októberében egy videóban beszélt arról, hogy szerinte a sok nikotinos vape-elés változtatta meg a hangját. Azt is elárulta, hogy bár időközben abbahagyta, de a leszokás komoly kihívást jelentett számára. Követőit arra biztatta, hogy soha ne próbálják ki, mert nem éri meg. A hangját kritizálóknak pedig a tőle megszokott közvetlenséggel jelezte: megérti, ha nem szeretnék hallgatni.

Selena Gomez hangját a függősége változtatta meg...
forrás: Randy Shropshire/NBC via Getty Images
Selena Gomez hangját a függősége változtatta meg...

Hailey Bieber

Hailey Bieber 2020-ban reagált azokra a kommentekre, amelyek a kisujjai formáját kezdték boncolgatni. Elmagyarázta, hogy genetikai adottságról van szó, amivel egész életében együtt élt, és amelyen korábban ő maga is sokat viccelődött. A magyarázat végén egyértelmű kérést intézett a követőihez: hagyják abba az ujjai miatti gúnyolódást.

Hailey Bieber belefáradt abba, hogy gúnyolódnak rajta a kisujjai miatt.
forrás: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Hailey Bieber belefáradt abba, hogy gúnyolódnak rajta a kisujjai miatt.

Kylie Jenner Kylie Jenner közszereplő, televíziós személyiség 226cikk 19galéria 0videó Még több róla

Kylie Jenner Kylie Jenner közszereplő, televíziós személyiség 226cikk 19galéria 0videó Még több róla körülbelül ötéves volt, amikor a tesójával, Kendall-lel bújócskázása közben komoly sérülést szenvedett. Megcsúszott, és egy kiálló, éles fémrúd a lábába fúródott. A szabadulási kísérlete tovább súlyosbította a sebet, amelynek a helye azóta is látszik a combján. Kylie később szeretettel beszélt a hegéről, és a közösségi oldalán is megmutatta: ez a nyom is hozzátartozik.

Kylie Jenner lábáról nem tűnt el nyom nélkül egy gyermekkori sebe.
forrás: Dia Dipasupil/Getty Images
Kylie Jenner lábáról nem tűnt el nyom nélkül egy gyermekkori sebe.

50 Cent

50 Centet 2000-ben kilenc lövés érte, a támadás pedig a beszédén is nyomot hagyott. Egy interjúban elárulta, hogy a nyelvében lövedékdarab maradt, amely befolyásolja, hogyan ejti ki a szavakat. Az orvosok azért nem távolították el, mert a beavatkozás idegeket vagy ízlelőbimbókat károsíthatott volna.

Florence Pugh

Florence Pugh légcsőlágyulással született: elmondása szerint újszülöttként libára emlékeztető hangot adott ki, és mai nevetésében is felismerhető valami ebből. Gyerekként nehezen lélegzett, és a légúti betegségek felnőttként is megviselik. Mély hangja és különleges nevetése így egy olyan állapothoz is kapcsolódik, amely születése óta része az életének

Florence Pugh olyan betegséggel született, ami ma is hatással van az életére.
forrás: Karwai Tang/Getty Images
Florence Pugh olyan betegséggel született, ami ma is hatással van az életére.

Megan Fox

Megan Fox rövidebb hüvelykujjairól meglepően sok szó esett már az interneten, ő viszont nem igazán érti, miért foglalkoztat ez bárkit ennyire. Egy 2023-as interjúban elmondta, hogy sosem gondolta különösnek vagy kínosnak ezt az adottságát. A rengeteg figyelem ellenére sem érezte úgy, hogy emiatt szégyenkeznie kellene, és ezt a róla kérdezőknek is világossá tette.

Jason Sudeikis

Jason Sudeikis szaglás nélkül született. Kamaszként emiatt nem észlelt egy gázszivárgást az alagsori lakrészében; végül az édesapja vette észre a bajt. A színész később humorral beszélt a rendellenességéről, de ez a történet azonban ijesztő fordulatot is vehetett volna.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher két lábujját részben bőr köti össze: egy interjúja során levette a cipőjét és a zokniját, hogy meg is mutassa ezt az adásban. A helyzetet végig humorral kezelte, és azzal viccelődött, hogy ha rajta minden más annyira jól néz ki, hogy valamivel azért kell, hogy problémája legyen.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo őszintén vallott arról, milyen következményekkel járt egy jóindulatú agydaganatának eltávolítása. A műtét után az arca bal fele lebénult, és ugyanazon az oldalon teljesen elveszítette a hallását. Az arcmozgása később javult, a hallása azonban azon az oldalon nem tért vissza.

Sok híres nő külsejét a plasztika tette tönkre, mert túlzásba esett a beavatkozásokkal...

Galéria / 10 kép

10 híres nő, aki gyönyörű volt, de túl messzire ment a plasztikai beavatkozásokkal

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