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Van, akinek vaginizmus tehet róla: 6 híres nő, aki elárulta, miért nem élvezi mindig a szexet

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 25. 08:40

Forrás: Michael Buckner/Getty Images

Meghan Trainor
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A filmekben és sorozatokban a jó szex szinte magától értetődő, hiszen mindenki kívánja, mindenki élvezi, és legfeljebb az okoz problémát, hogy mikor és hol történjen meg.

A valóság ennél jóval összetettebb, hiszen a fájdalom, a hormonális változások, a betegségek, a csökkent libidó vagy egyszerűen az, hogy az ember teste egy adott életszakaszban máshogyan reagál – mind hatással lehetnek arra, mennyire esik jól az együttlét. Erről több híres nő is meglepően nyíltan beszélt az elmúlt években. Történeteik pedig arra is emlékeztetnek, hogy attól, hogy valaki szereti a partnerét és vágyik az intimitásra, maga a szex még nem feltétlenül kellemes minden alkalommal.

Lássuk!

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Híres nők, akik beszéltek arról, miért nem élvezik mindig a szexet

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