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Van, akinek vaginizmus tehet róla: 6 híres nő, aki elárulta, miért nem élvezi mindig a szexet
Forrás: Michael Buckner/Getty Images
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Az Odaát sztárját hamarosan nyomozóként láthatjuk viszont egy készülő sorozatban, ám ezúttal egy különösen veszélyes ellenféllel kell felvennie a harcot.
A valóság ennél jóval összetettebb, hiszen a fájdalom, a hormonális változások, a betegségek, a csökkent libidó vagy egyszerűen az, hogy az ember teste egy adott életszakaszban máshogyan reagál – mind hatással lehetnek arra, mennyire esik jól az együttlét. Erről több híres nő is meglepően nyíltan beszélt az elmúlt években. Történeteik pedig arra is emlékeztetnek, hogy attól, hogy valaki szereti a partnerét és vágyik az intimitásra, maga a szex még nem feltétlenül kellemes minden alkalommal.
Lássuk!
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