Hollywoodban a béranyaságról sokáig leginkább olyan férfi párok családalapítása kapcsán beszéltek, mint Elton John és David Furnish, vagy Neil Patrick Harris és David Burtka. Ők mind béranyát kértek fel arra, hogy hordja ki gyermeküket, és ezt sosem titkolták. Az elmúlt években azonban egyre több híres nő is nyíltan beszélt arról, hogy gyermekét béranya hordta ki. Van, akinél meddőség, több vetélés, súlyos terhességi kockázat, daganatos betegség vagy más egészségügyi probléma állt a döntés hátterében, míg mások a saját élethelyzetükben ezt tartották a legbiztonságosabb megoldásnak.

A következő összeállításban 25 híres nő történetét mutatjuk be, akik különböző okokból a béranyaság mellett döntöttek. Bár az útjuk sokszor fájdalmas veszteségekkel és hosszú éveken át tartó próbálkozásokkal kezdődött, végül mindannyiukat ugyanaz a vágy vezette: hogy édesanyává válhassanak. Őket a galériában találod!

Galéria / 25 kép 25 híres nő, akinek béranya hordta ki gyermekét Megnézem a galériát

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