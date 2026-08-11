Életmód
25 híres nő, akinek béranya hordta ki gyermekét
Forrás: Getty Images
Összeszedtük a legjobb strandokat: Budapesttől mindössze 30 percre vannak
Nem kell órákig autózni ahhoz, hogy vízparton pihenjünk egy forró nyári napon. Budapesttől alig félórányira több hangulatos strand, tópart és szabadstrand is várja a fürdőzőket.
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Heti horoszkóp augusztus 10-16.: az Ikrek céltudatosan mennek előre, az Oroszlánoknak a problémamegoldó képességükre lehet szükségük
Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp augusztus 11.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Skorpióknak több magabiztosságra van szükségük
A mai nap folyamán is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!
25 híres nő, akinek béranya hordta ki gyermekét
Egyre több híres nő beszél nyíltan arról, hogy egészségügyi nehézségek, termékenységi problémák vagy személyes élethelyzete miatt béranya segítségével válhatott édesanyává.
10 green flag, hogy egy férfi tökéletesen bánik veled
Nem mindig a bazi nagy romantikus gesztusok vagy a nagy szerelmi vallomások árulják el, hogy valaki igazán jó társ lesz.
Hollywoodban a béranyaságról sokáig leginkább olyan férfi párok családalapítása kapcsán beszéltek, mint Elton John és David Furnish, vagy Neil Patrick Harris és David Burtka. Ők mind béranyát kértek fel arra, hogy hordja ki gyermeküket, és ezt sosem titkolták. Az elmúlt években azonban egyre több híres nő is nyíltan beszélt arról, hogy gyermekét béranya hordta ki. Van, akinél meddőség, több vetélés, súlyos terhességi kockázat, daganatos betegség vagy más egészségügyi probléma állt a döntés hátterében, míg mások a saját élethelyzetükben ezt tartották a legbiztonságosabb megoldásnak.
A következő összeállításban 25 híres nő történetét mutatjuk be, akik különböző okokból a béranyaság mellett döntöttek. Bár az útjuk sokszor fájdalmas veszteségekkel és hosszú éveken át tartó próbálkozásokkal kezdődött, végül mindannyiukat ugyanaz a vágy vezette: hogy édesanyává válhassanak. Őket a galériában találod!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Promóciók
Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról
9 kutyafajta, amelyik gyakran lesz beteg: gondoltad volna, hogy ez lesz az első a listán?
Talán nem is tudtad, de ez a 9 kutyafajta a leghajlamosabb a betegségekre. És ezt mindenkinek érdemes tudni!
Összeszedtük a legjobb strandokat: Budapesttől mindössze 30 percre vannak
Nem kell órákig autózni ahhoz, hogy vízparton pihenjünk egy forró nyári napon. Budapesttől alig félórányira több hangulatos strand, tópart és szabadstrand is várja a fürdőzőket.
Napi horoszkóp augusztus 11.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Skorpióknak több magabiztosságra van szükségük
A mai nap folyamán is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!
4 életbevágóan fontos dolog, amit csak azok tudhatnak, akik okostelefon nélkül nőttek fel
A Z-, de főleg az alfa generáció tagjainak már fogalmuk sincs ezekről a dolgokról, pedig szükségük lenne erre a tudásra!
Hailey Bieber kedvenc hajkiegészítője a nyár abszolút sztárja
És nem csak Hailey kedvence, Britney Spears is előszeretettel hordta!
A Jackie Kennedy hajtrend visszahozza a 60-as évek sikkes stílusát
A Jackie Kennedy ikonikus megjelenése 2026 egyik legizgalmasabb frizurája lehet.