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25 híres nő, akinek béranya hordta ki gyermekét

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#béranyaság
#béranya
#híres nők
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 5. 18:28

Forrás: Getty Images

25 híres nő, akinek béranya hordta ki gyermekét
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Egyre több híres nő beszél nyíltan arról, hogy egészségügyi nehézségek, termékenységi problémák vagy személyes élethelyzete miatt béranya segítségével válhatott édesanyává.

Hollywoodban a béranyaságról sokáig leginkább olyan férfi párok családalapítása kapcsán beszéltek, mint Elton John és David Furnish, vagy Neil Patrick Harris és David Burtka. Ők mind béranyát kértek fel arra, hogy hordja ki gyermeküket, és ezt sosem titkolták. Az elmúlt években azonban egyre több híres nő is nyíltan beszélt arról, hogy gyermekét béranya hordta ki. Van, akinél meddőség, több vetélés, súlyos terhességi kockázat, daganatos betegség vagy más egészségügyi probléma állt a döntés hátterében, míg mások a saját élethelyzetükben ezt tartották a legbiztonságosabb megoldásnak.

A következő összeállításban 25 híres nő történetét mutatjuk be, akik különböző okokból a béranyaság mellett döntöttek. Bár az útjuk sokszor fájdalmas veszteségekkel és hosszú éveken át tartó próbálkozásokkal kezdődött, végül mindannyiukat ugyanaz a vágy vezette: hogy édesanyává válhassanak. Őket a galériában találod!

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25 híres nő, akinek béranya hordta ki gyermekét

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