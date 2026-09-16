Ezek a sztárok büszkén vállalják, hogy bizony nekik is van narancsbőrük

Demi Lovato

Az énekesnő 2019-ben osztott meg magáról Instán egy nagyon őszinte, retusmentes fotót, amiben megmutatta: hiába híres, attól még neki is van narancsbőre. „Ez a legnagyobb félelmem. Egy szerkesztetlen bikinis fotó rólam. És tudjátok mit? CELLULITISZES VAGYOK!!!! Egyszerűen annyira elegem van abból, hogy szégyelljem a testem, és folyton szerkesztgessem a képeimet – igen, a többi bikinis fotót retusáltam, és utálom, hogy megtettem, de ez az igazság –, csak azért, hogy mások azt lássák bennem, amit ők szépnek gondolnak. Pedig ez egyszerűen nem én vagyok. Ez van, ezt kaptam” - írta posztjába akkor. Az énekesnő azóta is arra törekszik, hogy elfogadja és szeresse magát, és ebben most már férje is támogatja őt. Hajrá, Demi!

Hilary Duff

Hilary Duff 2017-ben beszélt narancsbőréről, ráadásul elég határozottan. Akkoriban egy bikinis fotót posztolt magáról, amin ez elég jól látszott, és azt írta: a magazinok imádják kipécézni a sztárok „hibáit”, és az bizony neki is van, de esze ágában sincs szégyenkezni miattuk. Azt hangsúlyozta, hogy a teste egészséges, elviszi oda, ahová mennie kell, és ráadásul megszülte a fiát, Lucát. A legerősebb mondata nagyjából ez volt: „Legyünk büszkék arra, amink van, és ne pazaroljuk az időnket arra, hogy azt kívánjuk, bárcsak mások, jobbak vagy hibátlanok lennénk.”

És a mi abszolút kedvencünk: a poszt végén még oda is szúrt a body shamereknek a #kissmyass hashtaggel.

Kristen Bell

Kristen Bell csak nevetett azon, amikor egy magazin külön kiemelte a narancsbőrét egy bikinis fotón. A színésznő szerint teljesen természetes, hogy a comb nem tökéletesen sima: „emberi lábaim vannak, zsírból, izomból és bőrből” – fogalmazott, és hozzátette, hogy ő inkább azt látta a képen, hogy egészséges és fitt.

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson már 2009-ben teljesen nyíltan beszélt a narancsbőrről, ráadásul pont akkor, amikor egyre több szó esett arról, mennyire irreális képet mutatnak a retusált sztárfotók. Az énekesnő szerint teljesen abszurd úgy tenni, mintha a hírességeknek nem lenne narancsbőrük: „Persze, hogy a sztároknak is van cellulitjuk! Nem vagyunk robotok!” – fogalmazott. A témához az is hozzátartozott, hogy ugyanebben az időszakban Kelly saját lemezborítójáról is elismerte: erősen retusálták, és fiatal lányoknak arról beszélt, hogy amit a magazinokban és kampányfotókon látunk, az nagyon gyakran nem a valóság.

Jessie J

Jessie J egyáltalán nem csinál titkot a narancsbőréből. Amikor kommentelők külön felhívták rá a figyelmét, csak annyit üzent: „Tudom, van tükröm.” Az énekesnő szerint sokkal fontosabb elfogadni és szeretni a testünket, mint úgy tenni, mintha minden porcikánk tökéletes lenne.

Jessica Alba

A színésznő többször is beszélt arról, hogy a gyerekvállalás után megváltozott a teste, és a narancsbőrt sem próbálta letagadni. Egy 2010-es interjúban egészen nyíltan fogalmazott: „Lóg a mellem, cellulitiszem van, szélesebb lett a csípőm” – és arról beszélt, hogy idővel megtanulta elfogadni ezeket a változásokat. Pár évvel később azt is elmondta, hogy fiatalabb korában sokkal kritikusabb volt magával, pedig utólag már úgy látja, akkor semmi oka nem volt rá. Viccesen megjegyezte, hogy akkoriban még narancsbőre sem volt, mégsem mert rövidnadrágot vagy rövid szoknyát hordani. Ma már sokkal kevésbé érdekli a tökéletesség hajszolása.

Kate Winslet

Kate régóta az egyik leghangosabb hollywoodi képviselője annak, hogy a női testnek nem kell hibátlannak lennie ahhoz, hogy szép legyen. A narancsbőréről is teljes természetességgel beszélt: „Nincs tökéletes mellem, és persze, hogy van cellulitom – ráadásul nőies, gömbölyded vagyok.”

A színésznő szerint, ha azzal, hogy egy teljesen hétköznapi női testet mutat meg a filmvásznon, más nők magabiztosabbnak érzik magukat, annak kifejezetten örül. Azt is elmondta, részben ezért sem zavarják a meztelen jelenetek: fontosnak tartja, hogy ne csak tökéletesre formált hollywoodi testeket lássunk a képernyőn.

Olivia Munn

Olivia 2019-ben egy miniszoknyás Instagram-fotó miatt kapott beszólásokat, mert a combján látszott a narancsbőr. Amikor egy kommentelő ezen gúnyolódott, ő elég frappánsan reagált: „Melyik nőnek nincs narancsbőre? Ettől még nem fogok nem posztolni egy képet.” A reakciója azért kapott sok pozitív visszhangot, mert egyáltalán nem próbálta mentegetni vagy eltüntetni a narancsbőrét, hanem teljesen természetes dologként kezelte.