A hírességek világában meglepően sok olyan színész és énekes akad, akik között szinte zavarba ejtő a hasonlóság. Van, ahol a szemek és a mosoly stimmelnek kísértetiesen, máshol az egész arcforma, a haj és még a mimika is. Néhány páros esetében pedig olyan erős a hasonlóság, hogy évek óta rendszeresen összekeverik őket a rajongók.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek furcsa mód elképesztően hasonló arcot adott a sors, éppen ezért sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nincs-e köztük rokoni szál...

Lássuk!

Galéria / 9 kép Sztárok, akiknek döbbenetes módon ugyanolyan az arcuk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria