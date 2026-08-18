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Sztárok, akiknek döbbenetes módon ugyanolyan az arcuk

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#ugyanaz
#ugyanaz az arc
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 17. 09:22

Forrás: gettyimages

hasonlóság, külső
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Első pillantásra ugyanaz az arc, aztán jobban megnézed a képet, és kiderül, hogy két teljesen különböző hollywoodi sztárt látsz.

A hírességek világában meglepően sok olyan színész és énekes akad, akik között szinte zavarba ejtő a hasonlóság. Van, ahol a szemek és a mosoly stimmelnek kísértetiesen, máshol az egész arcforma, a haj és még a mimika is. Néhány páros esetében pedig olyan erős a hasonlóság, hogy évek óta rendszeresen összekeverik őket a rajongók.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek furcsa mód elképesztően hasonló arcot adott a sors, éppen ezért sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nincs-e köztük rokoni szál...

Lássuk!

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Sztárok, akiknek döbbenetes módon ugyanolyan az arcuk

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