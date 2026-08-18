Életmód
Sztárok, akiknek döbbenetes módon ugyanolyan az arcuk
Forrás: gettyimages
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Ha hiszel abban, hogy az élet bizonyos időszakai különleges energiákat hordoznak, érdemes lehet megjegyezned a neked szóló éveket – ki tudja, talán éppen akkor érkezik majd az a lehetőség, amely mindent megváltoztat.
A hírességek világában meglepően sok olyan színész és énekes akad, akik között szinte zavarba ejtő a hasonlóság. Van, ahol a szemek és a mosoly stimmelnek kísértetiesen, máshol az egész arcforma, a haj és még a mimika is. Néhány páros esetében pedig olyan erős a hasonlóság, hogy évek óta rendszeresen összekeverik őket a rajongók.
A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek furcsa mód elképesztően hasonló arcot adott a sors, éppen ezért sokakban felmerülhet a kérdés, hogy nincs-e köztük rokoni szál...
Lássuk!
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Életmód
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