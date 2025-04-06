Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Nem azt csinálják ott, amire gondolnál: sztárok, akiknek saját magánszigetük van

#Sztárok
#sziget
#magánsziget
#Külföldi sztárok
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 5. 10:55

Forrás: Gilbert Flores/gettyimages

Leonardo DiCaprio
A nap cikke

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.

Facebook
Twitter
Pinterest
A magánsziget birtoklása a luxus és az exkluzivitás csúcsa.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A (látszólag) gazdag emberek 6 régi szokása, ami ma már ultra cikinek számít

Nem véletlen, hogy számos híresség döntött úgy, hogy beruház egy saját szigetbe, ahol távol lehetnek a reflektorfénytől, és zavartalanul pihenhetnek vagy éppen csinálhatják azt, amire mindennél jobban vágynak – legyen az buli, orgiák vagy éppen egy titkos randevú. A következő válogatás hírességei nem elégedtek szó szerint képtelenek voltak megelégedni egy nyaralóval, így úgy döntöttek vesznek egy saját szigetet.

A magánsziget birtoklása továbbra is a legfelső szintű luxus és intimitás szimbóluma, azok számára, akik nyugalomra, természetre és egy kis földi mennyországra vágynak. De persze azért olyanok is akadnak, akik sziplán csak fel akarnak vágni a gazdag ismerőseik és a világ előtt.

Máris felfedjük, kik ők!

Galéria / 7 kép

Sztárok, akiknek saját magánszigetük van

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Divat

Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz

Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!

Kép
Életmód

A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat

Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.

Kép
Szépség

4 rúzs árnyalat, ami akár 10 évet is öregít rajtad

Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.

Kép
Életmód

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Kép
Sztárok

Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!