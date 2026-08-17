Hírességek, akiknek nem csak a szüleik, a legjobb barátaik is világsztárok

A sztárok gyermekeit, a hírességek unokáit, azaz a nepo babyket évek óta sokan kritizálják azért, mert elképesztően kiváltságos helyzetbe születtek, éppen ezért (lássuk be) kevesebb akadályt kellett leküzdeniük a karrierjük építésekor, mint az átlagembereknek.

És sokan vannak köztük olyanok, akiknek a legjobb barátjuk is egy hozzájuk hasonló nepo baby, szóval a BFF-jük pontosan tudja, min mennek keresztül, ezért tökéletes támaszaik egymásnak, ráadásul segíthetnek a másiknak promózni a munkájukat!

Nézzük, kik azok a nepo babyk, akiknek a barátaiknak is híresek a szülei!

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