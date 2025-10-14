Sztárok, akiket nagyon fiatalon gyilkoltak meg

Életmód
Sztárok, akiket nagyon fiatalon meggyilkoltak
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak
Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!
Amikor egy hírességet erőszakosan veszít el a világ, az nemcsak a rajongókat sokkolja, hanem egy egész generáció szíve szakad meg ebben. Az ilyen gyilkosságokból legendák születnek, amelyekben a gyász, a harag és a nosztalgia egyszerre keveredik. Ezek a tragédiák újra és újra felelevenítik bennünk, hogy a sztárság nem véd meg semmitől, sőt, sokszor éppen az teszi sebezhetővé az embert. Haláluk nemcsak fájdalmas emlék, hanem tükör is a társadalomnak, amely egyszerre rajong és fal fel mindent, amit szeret. Az ő nevük, dalaik és történeteik ma is köztünk élnek, mert a legenda mindig túléli a testet. A következő válogatásban azokat a sztárokat szedtük egy csokorba, akik mind fiatalon haltak meg, ám haláluk után is örök szimbólumokká váltak.
Őket egy világ gyászolta meg:
Életmód
Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves
A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.
Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja
Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...
Hogyan nyújtsunk ki egy összement pulóvert, hogy ismét hordható legyen?
Biztosan mindenkivel előfordult már: kihúzunk egy gyapjú pulóvert a mosásból, és az hirtelen fele akkora, mint volt.
Miért nem elég a tehetség? – A siker 5 kevésbé ismert szabálya
Sokan gondolják úgy, hogy a siker kulcsa egyetlen szóban összefoglalható: tehetség, ez az, ami voltaképpen determinál arra, hogy te sikeres leszel vagy nem. Azok, akik gyerekkoruk óta ügyesebbek, gyorsabban tanulnak vagy látványosan kreatívak, gyakran automatikusan sikeresnek vannak elkönyvelve, akik bizonyosan sokra viszik az életben. A valóság azonban sokkal árnyaltabb. A történelem tele van olyan kiemelkedő képességű emberekkel, akik soha nem futottak be, mert hiányzott valami más, valami kevésbé látványos, de annál fontosabb. Ez pedig nem más, mint a szorgalom, ami legalább olyan fontos, mint a tehetség. Azonban nem ez az egyetlen kulcsfontosságú dolog, ami kell a sikerhez. Mutatjuk is a többit!
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.