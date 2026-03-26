Sztárok, akiket annyira bántottak külsejük miatt, hogy ki sem mertek lépni a házból

Barry Keoghan Hollywood egyik legtehetségesebb feltörekvő csillagja, aki az elmúlt években olyan filmekben kapott szerepet, mint a Saltburn, A bűn útja vagy a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi, de őt láthatjuk majd a készülő The Beatles filmben Ringo Starrként Paul Mescal (Paul McCartney), Harris Dickinson (John Lennon) és Joseph Quinn (George Harrison) oldalán.

Egyszóval, a karrierje szárnyal, a most 33 éves sztár azonban mostanában az otthonát sem hagyja el szívesen: azt mondja, igyekszik távol maradni a reflektorfényektől, annyi negatív megjegyzést kap a külsejére a közösségi médiában. „Borzasztóan sokan gyűlölködnek az interneten. Sokszor bántanak amiatt, ahogy kinézek” – jelentette ki Barry, aki az Oscar-gála utáni afterpartin eltakarta az arcát, mikor lefotózták Jacob Elordival.

„Félénk lettem” – ismerte be a színész, pedig szíbvesen részt venne olyan eseményeken, ahol láthatja, hogyan fogadja a közönség a munkáit. „Magamba fordultam, nem akarok részt venni eseményeken, de kimozdulni sem.” A sztár nem titkolja, bujkál, nem megy sehova, és ez olyan óriási problémává vált az életében, hogy szinte már nem is szívesen szerepelne a vásznon.

És nem ő az egyetlen a sztárvilágban, akit bántalmaztak a külseje miatt!

