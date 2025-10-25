Promóciók
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Forrás: Dimitrios Kambouris/Getty Images
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Viszlát pattanások! Íme a tea, ami csodát tesz a bőrrel: borsmenta
A természet kincsei között gyakran találunk olyan egyszerű, mégis csodálatos megoldásokat, amelyek szépségünk és egészségünk szolgálatában állnak.
Napi horoszkóp október 24.: az Ikrek csalódnak egy számukra fontos személyben, a Mérlegeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk
A hosszú hétvége mai napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Hollywoodban a szerelem gyorsan lobban és gyorsan hamvad, de vannak párok, akiknek kapcsolatát évtizedeken át tartó kitartás, közös munka és mély kötődés jellemezte.
Megérkezett az Emily Párizsban 5. évadjának előzetese: váratlan fordulatok jönnek a Netflix sikersorozatában
Lily Collins karaktere egy időre au revoirt int Franciaországnak, és Rómába költözik, ahol a jelek szerint nem csak a városba szeret bele...
Ezek a hollywoodi szerelmek nem a kudarcokról szólnak, hanem az emberi kapcsolatok természetéről. Még a legmélyebb, legerősebb kötelékek is megfáradhatnak, ha az élet más irányba sodorja a feleket. De ahogy Hugh Jackman mondta: „A szerelem nem tűnik el, csak átalakul. És ha szerencsénk van, a hála formájában marad velünk.” Ők voltak azok, akik elhitették a világgal, hogy a reflektorfényben is létezhet örökké. Aztán mégis eljött az a pillanat, amikor el kellett engedniük egymást.
A következő válogatásban azokat a híres párokat szedtük egy csokorba, akikről azt hittük örökre együtt maradnak, ám több évtized együtt töltött év után mégis külön utakon folytatták.
Lássuk!
Napi horoszkóp október 25.: a Mérlegeknek érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Bakoknak pihenésre van szükségük
A szombat is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz pontosan, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a mai horoszkópot is!
7 egészséges „hashajtó”, ami az orvosok szerint segíti az anyagcsere működését
Az emésztés és a bélmozgás olyan folyamatok, amelyekről a legtöbben csak akkor kezdenek el beszélni, amikor már baj van. A székrekedés a modern élet egyik „csendes” civilizációs tünete. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a fejlett országokban a felnőttek akár 20-25%-át is érintheti ez a tünet, vagy tartós jelleggel fennáll a probléma esetükben. Mindez nem csupán kellemetlenség: a krónikus székrekedés hatással van az immunrendszerre, a hormonháztartásra, a bőr állapotára és az általános közérzetre is. Mutatjuk is, milyen természetes módszerekkel érdemes megküzdeni ezzel a problémával!
5 hátborzongató regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz majd aludni
A kutatások szerint szeretünk biztonságos körülmények között rettegni, kíváncsiak vagyunk a horrorisztikus sztorikra, hogy tanulhassunk belőlük, hogyan védhetjük meg magunkat. És ilyen könyvekből akad jó sok!
Megérkezett az Emily Párizsban 5. évadjának előzetese: váratlan fordulatok jönnek a Netflix sikersorozatában
Lily Collins karaktere egy időre au revoirt int Franciaországnak, és Rómába költözik, ahol a jelek szerint nem csak a városba szeret bele...
Viszlát pattanások! Íme a tea, ami csodát tesz a bőrrel: borsmenta
A természet kincsei között gyakran találunk olyan egyszerű, mégis csodálatos megoldásokat, amelyek szépségünk és egészségünk szolgálatában állnak.
A filmtörténet 10 legendás nyitójelenete
Mindössze néhány percről van szó, de az örökkévalóságig lehetne méltatni őket.