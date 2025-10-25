Ezek a hollywoodi szerelmek nem a kudarcokról szólnak, hanem az emberi kapcsolatok természetéről. Még a legmélyebb, legerősebb kötelékek is megfáradhatnak, ha az élet más irányba sodorja a feleket. De ahogy Hugh Jackman mondta: „A szerelem nem tűnik el, csak átalakul. És ha szerencsénk van, a hála formájában marad velünk.” Ők voltak azok, akik elhitették a világgal, hogy a reflektorfényben is létezhet örökké. Aztán mégis eljött az a pillanat, amikor el kellett engedniük egymást.

A következő válogatásban azokat a híres párokat szedtük egy csokorba, akikről azt hittük örökre együtt maradnak, ám több évtized együtt töltött év után mégis külön utakon folytatták.

Lássuk!

Galéria / 7 kép Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria