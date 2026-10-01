„Nincs szükségem férfira. Van egy macskám" - Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról

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Most kell elültetni! 4 árnyékot adó fa, ami az egyre melegebb magyar nyarakat is bírja

Ha jövő nyáron már legszívesebben egy fa árnyékába menekülnél a teraszon, akkor az ősz az egyik legjobb időszak arra, hogy új fát ültess a kertbe.