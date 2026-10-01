„Nincs szükségem férfira. Van egy macskám" - Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról

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Forrás: gettyimages
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Ezek a sztárok egészen különböző okokból jutottak ugyanarra a pontra, pontosabban oda, hogy a párkapcsolat nem feltétlenül feltétele annak, hogy valaki elégedett legyen az életével. Néhányan végleg lezárták ezt a fejezetet, mások egyszerűen nem keresnek senkit, de egyikük sem úgy beszél az egyedüllétről, mintha az valami, amit feltétlenül meg kellene oldani. A következő válogatásban összeszedtünk 10 hírességet, akik nyíltan beszéltek arról, hogy a romantika már nem tartozik a prioritásaik közé.
Lássuk!
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