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„Nincs szükségem férfira. Van egy macskám" - Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 30. 11:39

Forrás: gettyimages

Sharon Stone
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A szerelem Hollywoodban általában legalább akkora figyelmet kap, mint egy új film vagy lemez, mégis akadnak sztárok, akik egyáltalán nem érzik úgy, hogy szükségük lenne párkapcsolatra.

Ezek a sztárok egészen különböző okokból jutottak ugyanarra a pontra, pontosabban oda, hogy a párkapcsolat nem feltétlenül feltétele annak, hogy valaki elégedett legyen az életével. Néhányan végleg lezárták ezt a fejezetet, mások egyszerűen nem keresnek senkit, de egyikük sem úgy beszél az egyedüllétről, mintha az valami, amit feltétlenül meg kellene oldani. A következő válogatásban összeszedtünk 10 hírességet, akik nyíltan beszéltek arról, hogy a romantika már nem tartozik a prioritásaik közé.

Lássuk!

Galéria / 8 kép

Hírességek, akik teljesen lemondtak a randizásról

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