Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

#Sztárok
#válás
#szakítás
#Külföldi sztárok
#2025
#meglepő sztárszakítások
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 23. 17:13

Forrás: Instagram/Nicole Kidman, Nina Dobrev

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben
A nap cikke

Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik

November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban

Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.

Olvasd el!

10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 23.: az Ikrek rendíthetetlenül hisznek magukban, a Rákok nagyobb sikerekre vágynak

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben

Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?

Olvasd el!

4 csillagjegyes párosítás, akik max 5 évig bírják egymás mellett

Ezek a zodiákusok csak pár évig működnek jól együtt, aztán garantált a szakítás.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.

Ahogy közeledünk az év végéhez, szeretünk egy kicsit számot vetni az elmúlt 12 hónappal. Az biztos, hogy emlékezetes, sok esetben izgalmas éven vagyunk túl, ez pedig a sztárokra is igaz! Hollywood ezúttal is bővelkedett elképesztő pillanatokban, 2025-ben pedig megannyi váratlan sztárszakításra is sor került. Voltak, akik közel 20 év után jelentették be válásuk hírét, és olyanok is, akik az esküvő előtt szakítottak, és rögtön tovább is léptek valaki mással.

Hogy melyek voltak 2025 legmeglepőbb szakításai Hollywoodban, a galériában olvasható:

Galéria / 12 kép

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben

Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.

Kép
Önismeret

A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben

Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?

Kép
Egészség

Fehérjeszükséglet életkor szerint: így alakul tested legfontosabb építőköve az évek során

A fehérje gyermekkorunktól egészen időskorunkig kulcsfontosságú szerepet tölt be szervezetünk működésében, hiszen a szénhidrátok és a zsírok mellett ez az egyik legfontosabb makrotápanyag. Dietetikusok, személyi edzők, egészségügyi szakemberek és kutatók évek óta hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő fehérjebevitel, hiszen ez az alapja az izomépítésnek, a szövetek regenerálódásának és az immunrendszer működésének is. De vajon mennyire van valóban szükségünk belőle? A válasz nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől – többek között az életkorunktól, a testösszetételünktől és attól is függ, életünk mely szakaszában járunk.

Kép
Szerelem

10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?

Kép
Szépség

Ezek a legjobb ajaktermékek, amik TÉNYLEG megérik az árukat

Köztük van a mi kedvencünk is. Ezek az ajaktermékek tényleg megérnek minden fillért.