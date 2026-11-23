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Sztárok, akik pénzt kértek a rajongóiktól
Forrás: Taylor Hill/gettyimages
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Az internet népe általában nem fogja vissza magát. Kylie Jenner, Alyssa Milano és több ismert sztár is megtapasztalta már, milyen gyorsan fordulhat ellenük a közvélemény, ha adománygyűjtésbe kezdenek. Azt gondolnánk, hogy aki Hollywoodban dolgozik, vörös szőnyeges eseményekre jár, és milliók követik az Instagramon, annak biztosan nincs szüksége anyagi segítségre. Csakhogy a hírnév és a vastag bankszámla nem mindig járnak kéz a kéz. Az elmúlt években több híresség is úgy döntött, hogy közösségi adománygyűjtéssel próbál pénzt szerezni egy személyes ügyre, családi problémára vagy éppen egy új projektre. A rajongók azonban nem minden esetben fogadták kitörő lelkesedéssel a kezdeményezést. Sőt, volt, akit egyenesen azzal támadtak, hogy a saját vagyonából kellene finanszíroznia a terveit.
Lássuk!
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