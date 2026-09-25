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Sztárok, akik nyíltan beszéltek a pornóhoz való viszonyukról
Forrás: Sarah Morris/gettyimages
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Az elmúlt években azonban egyre több sztár vállalta fel, hogy milyen hatással volt rá a pornó, hogyan formálta a szexről alkotott képét, vagy éppen mikor vált problémává az életében. Van, aki függőségként írta le a saját kapcsolatát vele, más évekkel később értette meg, milyen torz elvárásokat alakított ki benne.
A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akik egy percig sem féltek megnyílni a pornóról és az ahhoz való viszonyukról a nagyérdeműnek.
Lássuk!
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