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Sztárok, akik nyíltan beszéltek a pornóhoz való viszonyukról

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 23. 11:28

Forrás: Sarah Morris/gettyimages

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A pornográfia sokáig olyan téma volt, amelyről a hírességek is legfeljebb félmondatokban beszéltek.

Az elmúlt években azonban egyre több sztár vállalta fel, hogy milyen hatással volt rá a pornó, hogyan formálta a szexről alkotott képét, vagy éppen mikor vált problémává az életében. Van, aki függőségként írta le a saját kapcsolatát vele, más évekkel később értette meg, milyen torz elvárásokat alakított ki benne.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akik egy percig sem féltek megnyílni a pornóról és az ahhoz való viszonyukról a nagyérdeműnek.

Lássuk!

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Sztárok, akik nyíltan beszéltek a pornóhoz való viszonyukról

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