Az elmúlt években azonban egyre több sztár vállalta fel, hogy milyen hatással volt rá a pornó, hogyan formálta a szexről alkotott képét, vagy éppen mikor vált problémává az életében. Van, aki függőségként írta le a saját kapcsolatát vele, más évekkel később értette meg, milyen torz elvárásokat alakított ki benne.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akik egy percig sem féltek megnyílni a pornóról és az ahhoz való viszonyukról a nagyérdeműnek.

Lássuk!

Pinterest billie – Fabio Penafort Galéria / 7 kép Sztárok, akik nyíltan beszéltek a pornóhoz való viszonyukról Megnézem a galériát

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