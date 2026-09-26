Sztárok, akik nyíltan beszéltek a nyitott házasságukról

Pedig több híresség is nyíltan beszélt már arról, hogy számukra a hűség nem feltétlenül jelent teljes szexuális kizárólagosságot. Van, aki évekig élt nyitott házasságban, mások saját szabályokat alakítottak ki, és olyanok is akadnak, akik később változtattak a megállapodásukon.

A következő válogatásban azokat a sztárokat szedtük egy csokorba, akik nem a hagyományos módon élik meg a házasságot. Sőt, mi több, olyan dolgok férnek bele nekik, amelyhez tényleg óriási bizalom és közös egyetértés szükséges két ember között.

Lássuk!

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