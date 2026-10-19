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5 sztár, aki soha többé nem forgat szexjelenetet: jó okuk van rá
Forrás: Getty Images
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1. Amanda Seyfried
Amanda a napokban beszélt arról, hogy azért utasított vissza egy sorozatot, mert túl sok szexjelenetet kellett volna forgatnia. Életének ebben a szakaszában egyszerűen kényelmetlenül érzi magát ezekben a helyzetekben, és már nincs kedve ahhoz, hogy meztelenül szexet imitáljon a kamerák előtt. A határhúzásban az is szerepet játszik, hogy a gyerekei már figyelik, mit csinál, és nem akar nekik sem kínos pillanatokat okozni.
2. Penn Badgley
2023-ban a saját podcastjében mesélte el, hogy megkérdezte a You sorozat alkotójától, elhagyhatnák-e az intim jeleneteit. Ennek egyik oka, hogy már régóta házas, többgyerekes apuka, akinek fontos a hűség, másrészt pedig azt is említette, hogy nem szeretne folyton romantikus főszerepeket játszani. Az ötödik évadban azért tett némi kivételt: 2025-ben elmondta, hogy a történet miatt egyszerűen kellettek a szexjelenetek, de továbbra is a lehető legkevesebbet szeretné forgatni belőlük.
3. Jameela Jamil
A Good Place színésznője 2025-ben elmondta, hogy minden szerződésében szerepel a szexjelenetek kizárása, és csókolózást is csak korlátozottan, komikus helyzetben vállal. Korábban a You negyedik évadának meghallgatását is visszamondta az intim jelenetek miatt. Számára ez személyes komfortérzetről szól: túl intimnek és zavarba ejtőnek találja ezeket a helyzeteket.
4. Neal McDonough
A Született feleségek, a Suits és a Yellowstone színésze többször beszélt arról, hogy nem vállal szexjeleneteket, és a feleségén kívül más nővel csókolózni sem szeretne a kamera előtt. Döntését a hitével és a házasságával indokolja. Elmondása szerint a Scoundrels című sorozatból is azért veszítette el a szerepét, mert nemet mondott a szexjelenetekre, de nem hagyja, hogy belekényszerítsék valamibe, ami neki nem fér bele az értékrendjébe.
5. Candace Cameron Bure
A Bír-lak és a Fuller House színésznője már 2013-ban egyértelműen kijelentette, hogy nem vetkőzik le, és nem vállal szexjeleneteket. A képernyős romantikában a csóknál húzza meg a határt, amit a férjével közösen megbeszélt keretekkel magyarázott. Ő is biztosan használható a nemet mondó sztárok listáján, de nála sem az a történet, hogy korábbi erotikus szerepek után döntött a leállás mellett.
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