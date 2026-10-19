Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

5 sztár, aki soha többé nem forgat szexjelenetet: jó okuk van rá

#Sztárok
#Forgatás
#szexjelenet
#hírességek
#szexjelenet elutasítása
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 17. 10:27

Forrás: Getty Images

5 sztár, aki soha többé nem forgat szexjelenetet: jó okuk van rá
A nap cikke

Napi horoszkóp október 18.: a Mérlegek elveszítik a türelmüket, a Nyilasok büszkék lehetnek magukra

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Olvasd el!

Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

7 ital, ha az immunrendszered bemondta az unalmast

Kaparást érzel a torkodban, egész nap fáradt vagy, és legszívesebben ki sem kelnél az ágyból?

Olvasd el!

5 cipőtrend, amivel még a legegyszerűbb farmered is sokkal elegánsabbnak tűnik 2026-ban

Nem kell új farmert vásárolnod ahhoz, hogy feldobd a megszokott szettjeidet, 2026 legmenőbb cipőtrendjeivel pillanatok alatt elegánssá varázsolod őket.

Olvasd el!

Túl szép, hogy igaz legyen? Így ismerheted fel a love bombingot

Reggeltől estig üzenetekkel bombáz, néhány randi után már közös jövőről beszél, és úgy érzed, még soha senki nem rajongott érted ennyire.

Olvasd el!

Kipróbáltam a Szívek szállodája sztárjának muffin receptjét, és megtaláltam a kedvenc őszi sütimet

Ha neked is a Szívek szállodája jelenti a tökéletes őszi komfortsorozatot, ezt a receptet imádni fogod. Kipróbáltam Lauren Graham banános-fahéjas muffinját, ami egy nagy bögre kávéval tényleg elrepít Stars Hollow-ba.

Facebook
Twitter
Pinterest
Őket szinte biztos, hogy nem látjuk többé erotikus jelenetekben!

1. Amanda Seyfried

Amanda a napokban beszélt arról, hogy azért utasított vissza egy sorozatot, mert túl sok szexjelenetet kellett volna forgatnia. Életének ebben a szakaszában egyszerűen kényelmetlenül érzi magát ezekben a helyzetekben, és már nincs kedve ahhoz, hogy meztelenül szexet imitáljon a kamerák előtt. A határhúzásban az is szerepet játszik, hogy a gyerekei már figyelik, mit csinál, és nem akar nekik sem kínos pillanatokat okozni.

2. Penn Badgley

2023-ban a saját podcastjében mesélte el, hogy megkérdezte a You sorozat alkotójától, elhagyhatnák-e az intim jeleneteit. Ennek egyik oka, hogy már régóta házas, többgyerekes apuka, akinek fontos a hűség, másrészt pedig azt is említette, hogy nem szeretne folyton romantikus főszerepeket játszani. Az ötödik évadban azért tett némi kivételt: 2025-ben elmondta, hogy a történet miatt egyszerűen kellettek a szexjelenetek, de továbbra is a lehető legkevesebbet szeretné forgatni belőlük.

3. Jameela Jamil

A Good Place színésznője 2025-ben elmondta, hogy minden szerződésében szerepel a szexjelenetek kizárása, és csókolózást is csak korlátozottan, komikus helyzetben vállal. Korábban a You negyedik évadának meghallgatását is visszamondta az intim jelenetek miatt. Számára ez személyes komfortérzetről szól: túl intimnek és zavarba ejtőnek találja ezeket a helyzeteket.

4. Neal McDonough

A Született feleségek, a Suits és a Yellowstone színésze többször beszélt arról, hogy nem vállal szexjeleneteket, és a feleségén kívül más nővel csókolózni sem szeretne a kamera előtt. Döntését a hitével és a házasságával indokolja. Elmondása szerint a Scoundrels című sorozatból is azért veszítette el a szerepét, mert nemet mondott a szexjelenetekre, de nem hagyja, hogy belekényszerítsék valamibe, ami neki nem fér bele az értékrendjébe.

5. Candace Cameron Bure

A Bír-lak és a Fuller House színésznője már 2013-ban egyértelműen kijelentette, hogy nem vetkőzik le, és nem vállal szexjeleneteket. A képernyős romantikában a csóknál húzza meg a határt, amit a férjével közösen megbeszélt keretekkel magyarázott. Ő is biztosan használható a nemet mondó sztárok listáján, de nála sem az a történet, hogy korábbi erotikus szerepek után döntött a leállás mellett.

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Kép
Életmód

Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Divat

5 cipőtrend, amivel még a legegyszerűbb farmered is sokkal elegánsabbnak tűnik 2026-ban

Nem kell új farmert vásárolnod ahhoz, hogy feldobd a megszokott szettjeidet, 2026 legmenőbb cipőtrendjeivel pillanatok alatt elegánssá varázsolod őket.

Kép
Életmód

Túl szép, hogy igaz legyen? Így ismerheted fel a love bombingot

Reggeltől estig üzenetekkel bombáz, néhány randi után már közös jövőről beszél, és úgy érzed, még soha senki nem rajongott érted ennyire.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 18.: a Mérlegek elveszítik a türelmüket, a Nyilasok büszkék lehetnek magukra

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Életmód

7 ital, ha az immunrendszered bemondta az unalmast

Kaparást érzel a torkodban, egész nap fáradt vagy, és legszívesebben ki sem kelnél az ágyból?

Kép
Életmód

Kipróbáltam a Szívek szállodája sztárjának muffin receptjét, és megtaláltam a kedvenc őszi sütimet

Ha neked is a Szívek szállodája jelenti a tökéletes őszi komfortsorozatot, ezt a receptet imádni fogod. Kipróbáltam Lauren Graham banános-fahéjas muffinját, ami egy nagy bögre kávéval tényleg elrepít Stars Hollow-ba.

18
Figyelem
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!
A későbbiekben ne jelenjen meg ez az ablak, akkor is felnőtt leszek még.
Elmúltam 18 éves
Még nem múltam el 18 éves