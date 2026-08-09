Életmód
Soha ne add fel a reményt! 12 sztár, aki nem fiatalon találta meg élete szerelmét
Forrás: Taylor Hill/Getty Images
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Úgyhogy érthető, ha harmincasként kicsit kiábrándulsz a társkeresésből, meg úgy általában a szerelemből is. Mi azonban szeretnénk arra biztatni, hogy ne add fel a reményt! Képzeld, még a sztárvilágban is sokan vannak olyanok, akik az életük egy későbbi pontján, a negyedik, de akár az ötödik, hatodik X felett akadnak rá a számukra tökéletes társra, szóval hidd el, tényleg BÁRMIKOR felbukkanhat az a bizonyos Nagy Ő!
A galériánkból megtudhatod, ki az a 12 sztár, aki nem huszonévesen találta meg élete szerelmét!
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