Egy közös fotó alatt jó esetben szívecskék és gratulációk sorakoznak, ezeknél a sztárpároknál viszont a beszólásokból néha még több is kijut. Van, akit a kedvencük exéhez hasonlítgatnak, másnak a külsejét kritizálják, vagy azt bizonygatják róla, hogy csak a hírnévre hajt. A következő párok megtapasztalták, milyen az, amikor a rajongók egy része egyszerűen nem akarja elfogadni, hogy a szerelmi életükbe nincs beleszólása.

Hudson Williams

A Heated Rivalry rajongóinak jelentős része annyira szeretné Hudson Williamst sorozatbeli partnerével, Connor Storrie-val együtt látni, hogy amikor kiderült, a való életben barátnője van, kiakadtak. Katelyn Larson nagyon durva megjegyzéseket kezdett kapni közös fotóik alatt: mondván, hogy Hudson boldogtalannak tűnik mellette, csak megjátsszák a kapcsolatukat, stb. Ráadásul ez már nagyon hosszú ideje megy. A dolog ráadásul nem állt meg a kommenteknél: Katelyn, aki tetoválóművészként dolgozik, egyáltalán nem vágyik hírnévre, szeptemberben arról írt, hogy egyesek csak Hudson miatt foglalnak időpontot a stúdióba, majd a kollégáit faggatják róluk. Már a színész is kiakadt a rajongókra, és nem egyszer nyilatkozott arról, hogy hagyják már békén szerelmét, ő és Connor tényleg csak barátok.

Justin Bieber

Hihetetlen, de már 8 éve házas Justin és Hailey Bieber, a rajongók egy része viszont még mindig Selenával szeretné összeboronálni a zenészt. Egykor egy párt alkottak, majd szétmentek, sokan viszont azóta is arra vágynak, hogy találjanak végre egymásra. Hiába házasok már mindketten, hiába van Justinnak már gyereke... Bármelyik posztja alatt ott van pár komment arról, hogy "te igazából Selenát szereted." A 2021-es Met-gálán például Selena nevét skandálták, miközben a házaspár a fotósoknak pózolt, a modell még el is sírta magát. A helyzet 2023 márciusára odáig fajult, hogy Selena nyilvánosan kérte a gyűlölködés befejezését, miután Hailey megkereste, és elmondta: halálos fenyegetéseket kap. Vagyis végül éppen annak kellett kiállnia Hailey mellett, akire hivatkozva egyesek támadták.

Selena Gomez

És akkor jöhet is a másik páros. Selena Gomezt sokan még mindig ugyebár Justin Bieberrel szeretnék összeboronálni, miközben az énekesnő már házas. Partnerét szintén rengeteg támadás éri. Benny Blanco külsejét, stílusát, viselkedését kritizálták, úgy vélték, nem elég jó Selenához, ez pedig még durvább fordulatot vett esküvőjük után. Többek szerint a férfi azóta még meg is alázza feleségét. Selena ezért aztán személyesen válaszolt a beszólásokra, és egyértelművé tette, hogy Benny mellett boldogabb, mint valaha. Később arról is beszélt, hogy néha éppen a saját rajongói mondják neki a legbántóbb dolgokat az életéről, ami elég fájdalmas érzés.

Henry Cavill

Amikor Henry 2021-ben felvállalta a kapcsolatát Natalie Viscusóval, a gratulációk mellé ellenséges kommentek és találgatások is érkeztek. A színész végül egy közös fotó mellett szólt rá az elégedetlenkedőkre: ideje leállni, mert a pletykáikkal olyan embereket bántanak, akik fontosak neki. Azt is világossá tette, hogy boldog és szerelmes, ezért örülne, ha a rajongói vele együtt örülnének. Akinek pedig ez nem megy, attól legalább annyit kért, hogy ne másokon vezesse le a rosszkedvét. Azóta már gyermekük is született!

Tom Hiddleston

Amikor Tom Hiddleston 2022-ben felfedte, hogy szerelmes, ráadásul el is jegyezte barátnőjét, Zawe Ashton színésznőt, néhány rajongó úgy viselkedett, mintha a színész személyesen nekik ígért volna örök hűséget. Egy azóta törölt nyílt levélben például azért kérték számon, mert korábban nem beszélt a kapcsolatáról, közben pedig Zawét és a karrierjét is sértegették. A színésznő rasszista és nőgyűlölő megjegyzéseket is kapott, kritizálták külsejét, mások pedig azt bizonygatták, hogy egyszerűen „nem Tom esete”. Mintha a kommentelők jobban tudnák a színésznél, kivel szeretne együtt lenni. Tom nem foglalkozott semmilyen negativitással, sőt, azóta már két gyermekük is született!

Ana De Armas

És íme egy friss párosítás a listában. Nagy figyelmet kapott ugyanis Beto Montenegro és Ana De Armas kapcsolata, méghozzá a férfi külseje miatt. Ana és a Rawayana énekese októberben kézen fogva érkeztek a Louis Vuitton párizsi bemutatójára, egyes kommentelők pedig rögtön azon kezdtek rugózni, vajon mit lát a színésznő a zenészben. „Gazdag vagy vicces?” – szólt az egyik beszólás. Vagyis néhány közös kép alapján máris eldöntötték, hogy külsőre nem illenek össze. A páros közben november 11-én együtt lépett vörös szőnyegre Las Vegasban is – láthatóan nem a kommentelőktől kérnek jóváhagyást a kapcsolatukhoz.

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