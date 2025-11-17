Reese Witherspoon igazi nevétől leesik az állad! Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt

Ma már természetesnek tűnik, hogy Rihanna vagy Reese Witherspoon neve plakátokon, díjátadókon és vörös szőnyegeken szerepel, ám sok hírességet nem így anyakönyveztek. Van, aki az egyszerűség kedvéért váltott, mások a könnyebb megjegyezhetőségért, és akadnak olyanok is, akik személyes okból hagyták el a születési nevüket. Egy azonban közös: a megfelelő név gyakran fontosabb, mint gondolnánk, hiszen a név az a brand, amelyet a világ megismer.

A következő válogatásban olyan sztárokat mutatunk be, akik a hírnév előtt új névre találtak, és ezzel együtt új arcot is adtak maguknak a világnak.

Lássuk!

Galéria / 10 kép Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria