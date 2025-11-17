Önismeret
Reese Witherspoon igazi nevétől leesik az állad! Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt
Forrás: Vinnie Zuffante/Getty Images
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Ma már természetesnek tűnik, hogy Rihanna vagy Reese Witherspoon neve plakátokon, díjátadókon és vörös szőnyegeken szerepel, ám sok hírességet nem így anyakönyveztek. Van, aki az egyszerűség kedvéért váltott, mások a könnyebb megjegyezhetőségért, és akadnak olyanok is, akik személyes okból hagyták el a születési nevüket. Egy azonban közös: a megfelelő név gyakran fontosabb, mint gondolnánk, hiszen a név az a brand, amelyet a világ megismer.
A következő válogatásban olyan sztárokat mutatunk be, akik a hírnév előtt új névre találtak, és ezzel együtt új arcot is adtak maguknak a világnak.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Ez a 6 jel még időben figyelmeztethet a hasnyálmirigyrákra: életmentő lehet a korai felismerés!
A hasnyálmirigyrák az egyik legalattomosabb daganattípus, mert agresszíven terjeszkedik, és sokszor csak későn veszik észre, ezért az ötéves túlélési aránya rendkívül alacsony: kevesebb mint 10 százalék. Ennek tekintetében nagyon igaz a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni, vagyis érdemes figyelni testünk jelzéseit, kicsit is gyanús tünetek esetén pedig mihamarabb orvoshoz fordulni.
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!