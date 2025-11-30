Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek

#Sztárok
#Halál
#Gazdagság
#Pénz
#vagyon
#Külföldi sztárok
#halál után
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 28. 08:20

Forrás: Dave Hogan/Getty Images

Michael Jackson
A nap cikke

Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Olvasd el!

10 dolog, amit a szemed elárul a genetikádról: betegséghajlamok is felismerhetők

A szemszíned, szemformád és íriszmintázatod több mint esztétikai részlet: a tekinteted valójában genetikai információk tárháza, amely öröklött adottságokról, egészségi hajlamokról és egyéni biológiai mintázatokról mesél.

Olvasd el!

Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak

Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.

Olvasd el!

Pénteki olvasóklub: 4 könyv, ami legalább annyira varázslatosan szép, mint a Wicked-filmek

Ariana Grande és Cynthia Erivo annyira elbűvöltek a mozivásznon, hogy azóta is a musical dalait dúdolod? Akkor ajánlunk pár tündérporral átitatott regényt!

Olvasd el!

Ijesztő vége lett volna a Wicked filmnek: a rendező mindenkit sokkolt vele

FIGYELEM! A cikk spoilert tartalmaz, szóval csak akkor olvass tovább, ha már láttad a filmet, vagy ha nem zavar, ha megtudod, hogyan fejeződött be Elphaba és Glinda története,

Olvasd el!

Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak

Az biztos, hogy ezeknek a sorozatoknak a végét nem lehet megjósolni előre.

Facebook
Twitter
Pinterest
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.

A sztárok egy része ugyanis nem tűnik el a színpadról az utolsó fellépés után. Hanem az arcuk, a hangjuk, a nevük tovább él a streamingoldalakon, hollywoodi életrajzi filmekben, reklámban, pólón, poszteren és virtualizált koncertshow-k világában. A jogdíjak pedig ugyanúgy csorognak, mintha az illető még mindig ott állna a reflektorfényben.

A következő válogatásban összegyűjtöttük azt a hét hírességet, aki ma is dollárszázmilliós nagyságrendben termel bevételt, miközben már régen nem él. Felfoghatatlan, de a mai napig gazdagabbak, mint más élő sztár.

Lássuk, kik azok a sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek:

Galéria / 7 kép

Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

És ha már pénzügyek... Íme azok a sztárok, akiknek nem sokkal van több pénzük, mint egy átlagembernek. Sőt!

Galéria / 10 kép

Sztárok, akik teljesen csődbe mentek: nem tudták megtartani a vagyonukat

Megnézem a galériát

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Gasztro

5 isteni finom, szupergyors és egészséges őszi sütirecept – Mindenki imádni fogja!

Az ősz a gasztronómia egyik csúcsidőszaka: ilyenkor a piacok roskadoznak az ízes, illatos idénygyümölcsöktől. Ebben az összeállításban olyan süti recepteket hoztunk, amelyek nemcsak az évszak ízeit használják ki, de percek alatt elkészíthetők. Ráadásul olyan finomak, hogy csupán egyetlen kihívás marad: eltenni belőlük legalább egy darabot magatoknak is!

Kép
Életmód

Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak

Az biztos, hogy ezeknek a sorozatoknak a végét nem lehet megjósolni előre.

Kép
Divat

Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak

Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Önismeret

10 dolog, amit a szemed elárul a genetikádról: betegséghajlamok is felismerhetők

A szemszíned, szemformád és íriszmintázatod több mint esztétikai részlet: a tekinteted valójában genetikai információk tárháza, amely öröklött adottságokról, egészségi hajlamokról és egyéni biológiai mintázatokról mesél.