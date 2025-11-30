Promóciók
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
Forrás: Dave Hogan/Getty Images
Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
10 dolog, amit a szemed elárul a genetikádról: betegséghajlamok is felismerhetők
A szemszíned, szemformád és íriszmintázatod több mint esztétikai részlet: a tekinteted valójában genetikai információk tárháza, amely öröklött adottságokról, egészségi hajlamokról és egyéni biológiai mintázatokról mesél.
Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak
Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.
Pénteki olvasóklub: 4 könyv, ami legalább annyira varázslatosan szép, mint a Wicked-filmek
Ariana Grande és Cynthia Erivo annyira elbűvöltek a mozivásznon, hogy azóta is a musical dalait dúdolod? Akkor ajánlunk pár tündérporral átitatott regényt!
Ijesztő vége lett volna a Wicked filmnek: a rendező mindenkit sokkolt vele
FIGYELEM! A cikk spoilert tartalmaz, szóval csak akkor olvass tovább, ha már láttad a filmet, vagy ha nem zavar, ha megtudod, hogyan fejeződött be Elphaba és Glinda története,
A sztárok egy része ugyanis nem tűnik el a színpadról az utolsó fellépés után. Hanem az arcuk, a hangjuk, a nevük tovább él a streamingoldalakon, hollywoodi életrajzi filmekben, reklámban, pólón, poszteren és virtualizált koncertshow-k világában. A jogdíjak pedig ugyanúgy csorognak, mintha az illető még mindig ott állna a reflektorfényben.
A következő válogatásban összegyűjtöttük azt a hét hírességet, aki ma is dollárszázmilliós nagyságrendben termel bevételt, miközben már régen nem él. Felfoghatatlan, de a mai napig gazdagabbak, mint más élő sztár.
Lássuk, kik azok a sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek:
És ha már pénzügyek... Íme azok a sztárok, akiknek nem sokkal van több pénzük, mint egy átlagembernek. Sőt!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
5 isteni finom, szupergyors és egészséges őszi sütirecept – Mindenki imádni fogja!
Az ősz a gasztronómia egyik csúcsidőszaka: ilyenkor a piacok roskadoznak az ízes, illatos idénygyümölcsöktől. Ebben az összeállításban olyan süti recepteket hoztunk, amelyek nemcsak az évszak ízeit használják ki, de percek alatt elkészíthetők. Ráadásul olyan finomak, hogy csupán egyetlen kihívás marad: eltenni belőlük legalább egy darabot magatoknak is!
Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak
Az biztos, hogy ezeknek a sorozatoknak a végét nem lehet megjósolni előre.
Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak
Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.
Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
10 dolog, amit a szemed elárul a genetikádról: betegséghajlamok is felismerhetők
A szemszíned, szemformád és íriszmintázatod több mint esztétikai részlet: a tekinteted valójában genetikai információk tárháza, amely öröklött adottságokról, egészségi hajlamokról és egyéni biológiai mintázatokról mesél.