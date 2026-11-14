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Sztárok, akiknek nem kell küzdeniük az idő múlása ellen: egyszerűen nem öregszenek egy percet sem

#Sztárok
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#hírességek
#sztárvilág
#idő múlása
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 14. 23:10

Forrás: Bob Riha Jr, JB Lacroix/Getty Images

Gillian Anderson
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Miközben Hollywoodban sokan mindenáron megpróbálják megállítani az időt, néhány híresség bebizonyítja, hogy az önazonosság, a kisugárzás vonzóbb lehet a görcsös fiatalsághajszolásnál - pár ősz hajszál és ránc ellenére is.

Hollywood sajnos az öregedést olyasminek tartják, amit lehetőleg el kell rejteni – különösen akkor, ha valaki nő, és rendszeresen a vörös szőnyegre lép. Viszont szerencsére egyre több híresség mutatja meg, hogy a szépség nem jár le egy bizonyos életkor felett, és nem feltétlenül attól lesz valaki fiatalos, hogy teljesen ránctalan az arca és egy hajszála sem ősz.

A most következő sztárok közül többen nyíltan beszéltek arról, hogy nem szeretnének húszévesnek látszani, mások egyszerűen csak évtizedek óta szinte változatlan energiával jelennek meg a kamerák előtt. Nem hibátlanok, nem időtlen viaszbábuk, hanem bebizonyítják, hogy az idő múlása is lehet gyönyörű – és éppen ettől olyan elképesztően vonzók.

Mutatjuk, kik azok a hírességek, akiken egyszerűen nem fog az idő!

Gillian Anderson

Nehéz elhinni, hány év telt el azóta, hogy Gillian Anderson először Dana Scully bőrébe bújt az X-aktákban. Az arca természetesen változott az évek során, mégis megmaradt benne ugyanaz a hűvös elegancia, intelligencia és kissé titokzatos kisugárzás, amely már a kilencvenes években is különlegessé tette. Ráadásul ma talán még magabiztosabb és karakteresebb, mint pályája elején.

A színésznő az öregedésről is meglepően lazán gondolkodik: egy interjúban azt mondta, egyszerűen nem foglalkozik vele állandóan. Ahelyett, hogy fiatalabbnak próbálna látszani, inkább azt mutatja meg, milyen felszabadító lehet megérkezni egy olyan életszakaszba, amikor már pontosan tudod, ki vagy.

Elhiszed, hogy Gillian Anderson két fotója között közel 30 év telt el?
forrás: Bob Riha Jr, JB Lacroix/Getty Images
Elhiszed, hogy Gillian Anderson két fotója között közel 30 év telt el?

Pierce Brosnan

Az egykori James Bond tökéletes példája annak, amikor valaki nem egyszerűen jól öregszik, hanem az évek múlásával egyenesen még sármosabbá válik. Pierce Brosnan ma már ősz hajjal és szakállal jelenik meg a nyilvánosság előtt, mégsem próbálja visszaidézni a simára borotvált 007-est.

A színész eleganciája mindig is természetesnek hatott, és ez azóta sem változott. Csak most már a klasszikus főhősszerepek helyett egy olyan magabiztos férfi kisugárzását hozza, aki pontosan tudja, hogy a sármnak semmi köze ahhoz, hány ősz hajszál jelenik meg a tükörben.

Pierce Brosnan 2001-ben és 2026-ban: 25 év elteltével is ugyanolyan sármos, sőt, talán még sármosabb!
forrás: UK Press, Neil Mockford/Getty Images
Pierce Brosnan 2001-ben és 2026-ban: 25 év elteltével is ugyanolyan sármos, sőt, talán még sármosabb!

Paul Rudd

Ha létezik hollywoodi sztár, akiről mindenki azt gyanítja, hogy valahol elrejtette a saját Dorian Gray-portréját, az egyértelműen Paul Rudd. A Spinédzserek 1995-ös bemutatója óta eltelt több mint három évtized, ő pedig még mindig ugyanazzal a kisfiús mosollyal és szerethető energiával jelenik meg a filmvásznon.

Amikor a fiatalságának titkáról kérdezik, rendszerint humorral üti el a témát. A valóságban természetesen ő is öregszik, csak éppen nem próbál teljesen más embernek látszani. Azt mondja, Botoxot sem használ, az egyik legfontosabb „szépségtrükkjének” pedig az elegendő alvást tartja.

Paul Rudd 1995 óta nem öregedett!
forrás: Frank Trapper, Dia Dipasupil/Getty Images
Paul Rudd 1995 óta nem öregedett!

Kate Winslet

Kate Winslet már a Titanic idején is kilógott abból a hollywoodi rendszerből, amely mindenkit ugyanabba a szépségideálba próbált belekényszeríteni. Azóta többször felszólalt a túlzott retusálás és a női testtel szembeni irreális elvárások ellen, miközben a szerepeiben sem riad vissza attól, hogy a lehető legtermészetesebb oldalát mutassa meg.

Kate Winslet ma már nem ugyanúgy néz ki, mint Rose szerepében – és pontosan ez benne a lényeg. Az arca együtt változott vele, a kisugárzása viszont ugyanolyan erős maradt. Sőt, az évek során szerzett magabiztossága miatt talán még ragyogóbb, mint a Titanic bemutatásakor.

Kate Winslet 1997-ben és 2026-ban is ugyanolyan gyönyörű!
forrás: Antony Jones/Justin Goff, Samir Hussein/Getty Images
Kate Winslet 1997-ben és 2026-ban is ugyanolyan gyönyörű!

Pamela Anderson

Pamela Anderson évtizedeken keresztül a vékony szemöldök, az erős füstös szem és a fényesre festett ajkak egyik legismertebb képviselője volt. Éppen ezért keltett óriási feltűnést, amikor 2023-ban smink nélkül jelent meg a párizsi divathéten.

Nem arról volt szó, hogy örökre szakított volna a sminkeléssel, egyszerűen nem akart több órát a sminkszékben tölteni, és úgy érezte, ideje megmutatnia a valódi arcát. A lépésből végül jóval több lett egy spontán döntésnél: az önelfogadás és a szépségszabályokkal való szembemenés egyik legfontosabb arca lett.

Pamela Anderson 2026-ban is ugyanannyira sugárzik, mint 1994-ben - ráadásul smink nélkül.
forrás: Ron Galella, Amy Sussman/Getty Images
Pamela Anderson 2026-ban is ugyanannyira sugárzik, mint 1994-ben - ráadásul smink nélkül.

Keanu Reeves

Keanu Reeves a kilencvenes évek óta Hollywood egyik legnagyobb szívtiprója, mégsem az a típus, aki úgy tesz, mintha még mindig a Féktelen huszonéves főhőse lenne. Őszülő szakállal, hosszabb hajjal és az arcán megjelenő vonásokkal együtt is megőrizte azt a rejtélyes, kissé visszafogott kisugárzást, amely mindig is különlegessé tette.

A rajongók ráadásul nem csak a külseje miatt szeretik. Udvarias, szerény és figyelmes hírében áll, ez a természetesség pedig a megjelenésén is érződik. Nem akar görcsösen fiatalnak tűnni – egyszerűen önmaga, és valószínűleg éppen ettől maradt ennyire vonzó.

Keanu Reeves 2026-ban ugyanakkora szívtipró, mint 1996-ban volt.
forrás: Ron Galella, Michael Buckner/Getty Images
Keanu Reeves 2026-ban ugyanakkora szívtipró, mint 1996-ban volt.

Sokan vannak a sztárvilágban olyanok, akik túlzásba viszik a plasztikát, és ezzel éppen ellenkező hatást érnek el, mint amit szerettek volna...

Galéria / 10 kép

10 híres nő, aki gyönyörű volt, de túl messzire ment a plasztikai beavatkozásokkal

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