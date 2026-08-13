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Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

#Sztárok
#hírességek
#dns-teszt
#apasági vizsgálat
#apasági
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 10. 10:19

Forrás: Getty Images

Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek
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Íme néhány híresség, aki DNS-tesztet csináltatott, mert nem hitte el, hogy ő az apa:

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Sztárok, akik DNS vizsgálatot követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek

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