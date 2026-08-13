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Sztárok, akik DNS-tesztet követeltek, mert nem hitték el, hogy övék a gyerek
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Egy gyermek érkezése normális esetben örömhír, a sztárvilágban azonban nem egyszer komoly botrány kerekedett már abból, amikor valaki bejelentette, hogy várandós. Akadtak ugyanis olyan hírességek, akik kételkedtek abban, hogy valóban ők az apák (mert csak futókaland volt, esetleg azért, mert csúnyán ért véget a kapcsolat, mielőtt a terhességre fény derült), ezért DNS-teszttel akartak biztos választ kapni. A vizsgálatok pedig olykor megerősítették a gyanújukat, máskor viszont minden kétséget kizáróan igazolták az apaságot.
Íme néhány híresség, aki DNS-tesztet csináltatott, mert nem hitte el, hogy ő az apa:
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