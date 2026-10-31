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Sztárok, akik demenciában szenvedtek

#Sztárok
#egészség
#Galéria
#Betegség
#demencia
#időskor
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 30. 11:39

Forrás: Getty Images

Patrick Stewart
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A kamerák mögött azonban mindhárman súlyos betegséggel küzdöttek. A demencia több világhírű színész és zenész életét is megváltoztatta: egyesek kénytelenek voltak feladni a karrierjüket, mások fokozatosan elveszítették a beszéd képességét, vagy már nem tudták önállóan ellátni magukat. A demenciáról sokan azonnal a memória elvesztésére gondolnak, holott a betegségcsoport ennél jóval komplikáltabb. A különböző típusok befolyásolhatják a beszédet, a viselkedést, a gondolkodást és a mozgást is. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, de léteznek más formái is, amelyek egészen eltérő tünetekkel jelentkezhetnek. Több híresség családja azért döntött a diagnózis nyilvánosságra hozatala mellett, hogy segítsen másoknak felismerni a figyelmeztető jeleket.

Lássuk!

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Sztárok, akik demenciában szenvedtek

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