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Sztárok, akik a félrelépés után is együtt maradtak
Forrás: Gilbert Flores/gettyimages
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Nyilatkozatok, dalszövegek, címlapok és nyilvános bocsánatkérések követhetik egymást, miközben a párnak azt is el kell döntenie, van-e még közös folytatás. Akadtak híres párok, akik a hűtlenség után nem váltak el, hanem volt, aki terápiával próbálta rendbe hozni a kapcsolatát, más évekkel később is nyíltan beszélt arról, milyen nehéz volt újra felépíteni a bizalmat. Többen hosszú időről, megtört bizalomról és tudatos kapcsolatépítésről beszéltek. A megbocsátás pedig nem feltétlenül jelentette azt, hogy a történtek egyik napról a másikra elveszítették a jelentőségüket. Mindenesetre nekik sikerült a lehetetlen, úgyhogy most őket szedtük egy csokorba!
Lássuk!
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10 túlélős film, amitől a kanapédon ülve is felmegy a pulzusod
Ezek a filmek tipikusan olyanok, hogy még otthon, a tévé előtt ülve is úgy érzed majd, mintha a szereplőkkel küzdenél a túlélésért. Filmajánló.
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Egyes híres embereknek annyira hozzánőtt a nevükhöz egy bizonyos hajszín vagy frizura, hogy szinte el sem tudjuk képzelni őket máshogy.