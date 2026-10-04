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Sztárok, akik a félrelépés után is együtt maradtak

#Szerelem
#kapcsolat
#Galéria
#Megcsalás
#hűtlen
#harmadik fél
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 2. 10:51

Forrás: Gilbert Flores/gettyimages

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A megcsalás sok kapcsolatban egyet jelent a végponttal, Hollywoodban pedig egy ilyen történet ráadásul ritkán marad két ember magánügye.

Nyilatkozatok, dalszövegek, címlapok és nyilvános bocsánatkérések követhetik egymást, miközben a párnak azt is el kell döntenie, van-e még közös folytatás. Akadtak híres párok, akik a hűtlenség után nem váltak el, hanem volt, aki terápiával próbálta rendbe hozni a kapcsolatát, más évekkel később is nyíltan beszélt arról, milyen nehéz volt újra felépíteni a bizalmat. Többen hosszú időről, megtört bizalomról és tudatos kapcsolatépítésről beszéltek. A megbocsátás pedig nem feltétlenül jelentette azt, hogy a történtek egyik napról a másikra elveszítették a jelentőségüket. Mindenesetre nekik sikerült a lehetetlen, úgyhogy most őket szedtük egy csokorba!

Lássuk!

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Sztárok, akik a félrelépés után is együtt maradtak

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Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

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