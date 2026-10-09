Mintha csak tegnap lett volna, hogy átléptünk 2026-ba, aztán kettőt pislogtunk, és már bőven az őszi időszakban járunk. Ez a 10 hónap nem volt eseményektől mentes, mi pedig ebben a cikkben konkrétan a hollywoodi szerelmekre fókuszálunk. Mert itt is akadtak felejthetetlen pillanatok! Pláne, hogy az elmúlt hetekben több híresség is felfedte: titokban összeházasodtak szerelmükkel. Azért akadtak olyanok is, akik mutattak pár fotót, úgyhogy ennek kapcsán készítettünk egy összeállítást. Íme az az 20+1 sztárpár, aki 2026-ban mondta ki a boldogító igent!

Október

Elle King és Daniel Tooker

A listánk legfrissebb párosa Elle King (az énekesnő és egyben Rob Schneider lánya), aki épp október elején ment hozzá szerelméhez, Daniel Tooker tetoválóművészhez. 2019 óta vannak együtt, 2023-ban szakítottak, majd 2024-ben új esélyt adtak a kapcsolatuknak. Két kisfiuk is van már, akik szintén részesei voltak az erdőben tartott, rusztikus lagzinak.

Szeptember

Dove Cameron és Damiano David

A páros szeptember 24-én házasodott össze a toszkán Montalcino városházán, pontosan három évvel az első igazi randijuk után. Összeillő, világos szettekben érkeztek: Dove egy egyedi Giorgio Armani nadrágkosztümöt viselt nyakkendővel, Damiano pedig krémszínű, kétsoros öltönyt választott. Egy vintage, fehér kabrióval gördültek be a szűk körű polgári szertartásra, ahol a legközelebbi családtagjaik és barátaik ünnepeltek velük. Ezzel azonban még csak elkezdődött az esküvői hétvége: másnap a toszkán szőlőültetvények között tartottak vacsorát. A fotók magukért beszélnek!

Phoebe Dynevor és Cameron Fuller

A Bridgerton színésznője is elkelt, ráadásul épp szeptemberben, Dove-ékhoz hasonlóan Európában mondta ki az igent. Pontosabban Franciaországban, egy romantikus, 18. századi kastélyban tartották meg az esküvőt szeptember 5-én. Phoebe egy külön neki tervezett Louis Vuitton menyasszonyi ruhát választott, mely elkészítésének utolsó szakasza több mint 600 munkaórát igényelt, az eredményt pedig még a színésznő édesanyja és legjobb barátnői is csak a nagy napon láthatták.

Jim Carrey és Min Ah

A színész harmadszor nősült meg, ezúttal pedig egy meghitt Los Angeles-i szertartáson vette feleségül párját, Min Ah-t. Pontos dátumot nem tudni, de a házasság hírét szeptember 30-án erősítette meg a szóvivője. Min épp feleannyi idős, mint a 64 éves színész, de a korkülönbség sosem volt gond náluk, már hosszú évek óta egy párt alkotnak.

Augusztus

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

Tíz év után Ronaldo és Georgina hivatalosan is összekötötték az életüket. A portugáliai Cascais-ban, saját otthonukban tartottak meghitt polgári szertartást, amelyen öt gyermekük is jelen volt. A történetük még 2016-ban kezdődött, amikor Cristiano betért egy madridi Gucci-üzletbe, ahol Georgina eladóként dolgozott, és itt bizony szerelem volt elsőre látásra. Azóta pedig közös családot és életet építettek.

Tallulah Willis és Justin Acee

Bruce Willis és Demi Moore legfiatalabb lánya augusztus 8-án ment férjhez, az idahói családi otthon kertjében. A menyasszony egy külön neki tervezett Balenciaga ruhát viselt, amelynek elkészítése 712 munkaórát igényelt, az utolsó ruhapróbán pedig édesanyja és nővérei is mellette voltak. Az esküvőn természetesen Bruce is jelen volt.

Jordyn Woods és Karl-Anthony Towns

6 év után Jordyn Woods és Karl-Anthony Towns egy malibui magánbirtokon ünnepelték az esküvőjüket, de a polgári szertartást már augusztus 11-én megtartották Santa Barbarában. Jordyn három egyedi menyasszonyi ruhát viselt, a vendégek között pedig Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber is ott volt. A hajnalig tartó tánc után az ifjú házasok a barátaikkal, hamburgerezéssel zárták az estét.

Július

Taylor Swift és Travis Kelce

Az év esküvőjeként is emlegetik, és okkal! Taylor Swift és Travis Kelce ugyanis döbbenetes mennyiségű vendéget invitált meg a lagzira, szóval több, mint 1000 fővel buliztak a Madison Square Gardenben. Ráadásul a meghívottak jelentős része híresség volt! A szertartást Adam Sandler vezette, de a vendégeknek a telefonjaikat is félre kellett tenniük, így az este részleteiből csak kevés jutott el a nyilvánossághoz.

Paul Wesley és Natalie Kuckenburg

A Vámpírnaplók sztárja és modell szerelme júliusban, egy meghitt polgári szertartáson házasodtak össze Santa Barbarában. Paul később elárulta, hogy mindössze 24 óra alatt szervezték meg az esküvőt: eredetileg nagyobb ünneplést terveztek, aztán úgy döntöttek, előbb hivatalosan is összekötik az életüket. A pálmafák alatt tartott ceremónián a kutyájuk, Greg is mellettük volt, és az esküvői fotókon is szerepet kapott.

Emma Roberts és Cody John

A páros július 25-én, Cody családi birtokán mondta ki az igent. A színésznőt ötéves kisfia kísérte az oltárhoz, Emma pedig vintage hangulatú, francia csipkével díszített menyasszonyi ruhát viselt. A patak mellett tartott szertartáson saját fogadalmakat olvastak fel egymásnak, a vendégek között pedig Emma nagynénje, Julia Roberts is ott volt. Az esti bulira a menyasszony fekete csipkés összeállításra váltott, majd egy helyi bárban folytatták az ünneplést.

Matty Healy és Gabbriette Bechtel

Júliusban, nem sokkal Taylorék esküvője után az énekesnő exe, Matty Healy is megházasodott. A szabadtéri esküvő helyszíne Madonna korábbi otthona volt. A párt először 2023 szeptemberében hozták hírbe, pár hónappal azután, hogy Taylorral szétmentek, az eljegyzésüket pedig 2024 júniusában jelentették be.

Június

Thylane Blondeau és Ben Attal

Thylane Blondeau, akit sokáig a világ legszebb kislányaként ismertünk, nemrég férjhez ment! A Párizsban megrendezett polgári szertartásra egy vintage Porsche kabrióval érkeztek. Később a dél-franciaországi Château Diterben, fehér virágokkal díszített kertben ünnepelték meg a házasságukat. Erre az alkalomra Thylane Grace Kellyt idéző, magas nyakú, hosszú ujjú csipkeruhát és látványos fátylat választott. A modellnek fontos volt, hogy Dél-Franciaországban is ünnepeljenek, hiszen ott nőtt fel. A szertartás után Cannes-ban folytatódott a buli, ahol hajnalig táncoltak a szeretteikkel.

Perrie Edwards és Alex Oxlade-Chamberlain

A Little Mix énekesnője és focista szerelme június 13-án, a portugáliai Estoi egyik templomában házasodtak össze. Két gyermekük, Axel és az akkor öt hónapos Alanis is velük ünnepelt, ahogy Perrie egykori zenekari társai, Jade Thirlwall és Leigh-Anne Pinnock is. Az énekesnő összesen három ruhával készült: az első tánchoz kristályokkal díszített hosszú ruhába bújt, a bulizáshoz pedig egy fehér minit választott.

Május

Dua Lipa és Callum Turner

Először 2026 májusának végén, szűk körben házasodtak össze Londonban, ahol az énekesnő egy elegáns Schiaparelli kosztümöt viselt. Júniusban aztán Szicíliában, egy Palermo közeli történelmi villában tartották a nagyobb esküvőt, egy háromnapos lagzi részeként. A vendégek között Charli XCX és Donatella Versace is ott volt, sőt, Elton John is énekelt nekik!

Április

Jack Quaid és Claudia Doumit

A The Boys két sztárja idén áprilisban kötötte össze életét az ausztráliai Braidwoodban. Claudia fehér szaténruhát viselt, Jack pedig egy aranyhímzéssel díszített piros zakót választott. A vendégek között a színész szülei, Meg Ryan és Dennis Quaid, valamint több sorozatbeli kollégájuk is ott volt. A felszabadult hangulatról egy rodeóbika is gondoskodott, amelyre a menyasszony még esküvői ruhában is felült, Jack pedig később lelkesen mesélt erről az emlékezetes pillanatról.

Március

Chaz Bono és Shara Blue Mathes

Cher fia, Chaz Bono 2026. március 8-án vette feleségül szerelmét. Az énekesnő az első sorból figyelte, ahogy fia kimondja az igent. A történetük különösen romantikus: már tinédzserként ismerték egymást, de csak 2017-ben találtak újra egymásra. Chaz elárulta, hogy Shara volt az első lány, akit megcsókolt, így több mint negyven évvel később első szerelmét vezette oltár elé.

+1: Zendaya és Tom Holland

A páros esete kicsit bonyolult, ugyanis először a színésznő stylistja kotyogta ki márciusban, hogy Tom és Zendaya már házasok. Később a Pókember színésze is elfecsegte, hogy Zendaya már a felesége, de azóta sem erősítették meg a híreket. Fotókat sem tettek ki, részleteket sem osztottak meg.

Február

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc és szerelme február 28-án házasodtak össze Monacóban, egy szűk körű polgári szertartáson. A Ferrari pilótája és párja a monacói városházán mondták ki az igent, a hírt pedig néhány nappal később esküvői fotókkal és videókkal osztották meg. A szertartás után egy piros veterán Ferrarival indultak útnak, és közös kutyájuk, Leo is feltűnt az esküvői felvételeken.

Maya Hawke és Christian Lee Hutson

Maya és Christian február 14-én, Valentin-napon házasodtak össze New Yorkban. A Stranger Things sztárját édesapja, Ethan Hawke kísérte az oltárhoz, és édesanyja, Uma Thurman is ott volt a vendégek között. Maya egy ujjatlan, fehér Prada menyasszonyi ruhát választott, amelyet a téli hideghez illő, látványos tollas kabáttal egészített ki. Az esküvő egy kisebb Stranger Things-találkozónak is beillett: többek között Sadie Sink, Joe Keery és Finn Wolfhard is együtt ünnepelt a párral.

Candice King és Steven Krueger

2026 februárjában házasodtak össze Tennessee-ben. A Vámpírnaplók és A sötétség kora sztárjai eredetileg nagyobb őszi esküvőt terveztek, de első közös gyermekük érkezése miatt előrébb hozták a szertartást. Mindössze tizenöten ünnepeltek együtt, köztük Candice két lánya és Steven unokahúgai. A családias lagzin megható beszédek és egy csizma alakú torta is helyet kapott. Candice különösen örült annak, hogy kisfiuk már a pocakjában velük lehetett ezen a napon.

Január

Will Reeve és Amanda Dubin

A Superman legendás színészének, Christopher Reeve-nek a fia és rendezvényszervező párja mintegy háromszáz vendéggel ünnepelt, akiknek egyenként kézzel írt üzenettel kedveskedtek. Amanda Danielle Frankel menyasszonyi ruhát viselt, Will pedig egyedi szmokingot választott, megható családi kiegészítőkkel: édesapja arany mandzsettagombját és édesanyja, Dana brossát is felvette. Elhunyt szülei emlékére két, virággal díszített széket is üresen hagytak a szertartáson.

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