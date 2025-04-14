Szerelem
Sztárok, akik 2025-ben lesznek 30 évesek
Forrás: Kevin C. Cox/Getty Images
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat
Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.
Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Van, akinek a 30 már sok, főleg, ha még a számegyenes bal oldalán van hozzá képest. De meghaladva ezt a számot, sokan nem bánnánk, ha ismét csak harmincasok lehetnénk. Annyi biztos, hogy ez egy szép szám és kor, amikor az ember általában a csúcson van minden értelemben. Ezek a tehetséges sztárok, akik a listánkon szerepelnek, már most lenyűgöző karriert tudhatnak maguk mögött, és izgatottan várjuk, milyen sikereket érnek el a következő évtizedben!
Az alábbi válogatás hírességei idén bizony már szintén a harmincasok táborát fogják erősíteni. Ezzel pedig az utolsó Y-generációs személyek 20-as éveinek is örökre vége.
Lássuk, kik ők!
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Születési hónapod szerint ez a szám hoz neked szerencsét!
Tudtad, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy melyik hónapban jöttél világra? Sokan nem tudják, de minden hónap más energiát hordoz, és ezzel együtt egy külön szerencseszámot is, amely egész életedben elkísér, és szerencsét hoz számodra. Eláruljuk, neked mi a szerencseszámod a születési hónapod szerint.
Ezek most messze a legjobb hialuronsavas arcszérumok
Ezekkel a hialuronos termékekkel a ragyogóan feszes bőr szinte garantált.
Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment
A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.
Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat
Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.
10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki
Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!