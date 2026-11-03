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10 sztár, aki már 20 éves kora előtt plasztikáztatott: szinte mindegyikük megbánta a döntését

#Sztárok
#Plasztika
#hírességek
#fiatalon
#20 éves kor előtt
#tiniként
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 2. 16:01
10 sztár, aki már 20 éves kora előtt plasztikáztatott: szinte mindegyikük megbánta a döntését
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Ezek a sztárok már húszéves koruk előtt plasztikáztattak, és később őszintén elmondták, hogyan éreznek a korai beavatkozásuk kapcsán.

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A hírességek világában a szépészeti beavatkozások pont olyan megszokottak, mint az, hogy mi elugrunk fodrászhoz. Valahogy a munkájuk és az életük része lett, hogy mindig tökéletesnek nézzenek ki, 10 év alatt max egyet öregedjenek, de közben maradjanak természetesek. Elég nehéz ezt teljesíteni, igaz?

Hát még akkor, ha valaki fiatalon kerül bele ebbe a közegbe. A gyereksztárok és tinisztárok körében sem ritka, hogy valaki 20 éves kora előtt kés alá feküdjön. Most olyan sztárok történetét szedtük össze, akik vállalják, hogy ilyen fiatalon plasztikáztattak, és felfedték, mennyire bánták meg döntésüket. Egészen meglepő, hogy milyen sokan mennének vissza az időben!

Íme 10 sztár, aki már 20 éves kora előtt plasztikáztatott:

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10 sztár, aki már 20 éves kora előtt plasztikáztatott: szinte mindegyikük megbánta a döntését

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