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10 sztár, aki már 20 éves kora előtt plasztikáztatott: szinte mindegyikük megbánta a döntését
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Hát még akkor, ha valaki fiatalon kerül bele ebbe a közegbe. A gyereksztárok és tinisztárok körében sem ritka, hogy valaki 20 éves kora előtt kés alá feküdjön. Most olyan sztárok történetét szedtük össze, akik vállalják, hogy ilyen fiatalon plasztikáztattak, és felfedték, mennyire bánták meg döntésüket. Egészen meglepő, hogy milyen sokan mennének vissza az időben!
Íme 10 sztár, aki már 20 éves kora előtt plasztikáztatott:
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