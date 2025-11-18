Szépség
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Forrás: Titanic c. film
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Pedig a százéves kort megélt sztárok titkai, úgy tűnik, egészen hétköznapiak. A hosszú élet ritka adomány, de akik elérik, gyakran hasonló mintákat követnek szeretnek élni, szeretnek kapcsolódni, és képesek nap mint nap találni valami olyan tevékenységet, ami örömet ad nekik. A kutatók szerint a genetika csak kisebb részben befolyásolja az élettartamot, sőt, a döntő tényezők a mindennapi szokások, mint a mozgás, a táplálkozás, a stresszkezelés és a társas kapcsolatok. A következő válogatásban összegyűjtöttünk néhányt sztárt, akik azon kevés szerencsések közé tartoztak, hogy megélhették a legmagasabb kort, és még azt is elárulták mi segítette őket ebben.
Lássuk, mi a 100 évet megélt sztárok titka!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Jennifer Garner szokatlan hobbija: lefotózza a kertjébe szálló madarakat
A színésznő egy intelligens etetőt helyezett ki az udvarában, amely fotókat is készít az oda szálló madarakról. Ez segíti őt abban, hogy a környezetében élő fajokat jobban megismerje.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
10 őrülten menő adventi kalendárium, amit tényleg mindenki imádna
Ha adventi kalendárium, akkor először a csokis verzió jut eszünkbe. Ebből bőven akad, ez tény, de tudtad, hogy az alábbi kategóriákban is van jó néhány izgalmas naptár?
Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben
Ahogy beköszönt a hideg, közeledik a karácsony, Európa városai lassan fényárba borulnak. A terek megtelnek faházikókkal, forralt bor és sült gesztenye illata úszik a levegőben, és elkezdődik az év legvarázslatosabb időszaka. Az alábbiakban összeszedtük Európa legszebb karácsonyi vásárait, ahova mindenképpen érdemes ellátogatnod.
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.