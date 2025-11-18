Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták

Pedig a százéves kort megélt sztárok titkai, úgy tűnik, egészen hétköznapiak. A hosszú élet ritka adomány, de akik elérik, gyakran hasonló mintákat követnek szeretnek élni, szeretnek kapcsolódni, és képesek nap mint nap találni valami olyan tevékenységet, ami örömet ad nekik. A kutatók szerint a genetika csak kisebb részben befolyásolja az élettartamot, sőt, a döntő tényezők a mindennapi szokások, mint a mozgás, a táplálkozás, a stresszkezelés és a társas kapcsolatok. A következő válogatásban összegyűjtöttünk néhányt sztárt, akik azon kevés szerencsések közé tartoztak, hogy megélhették a legmagasabb kort, és még azt is elárulták mi segítette őket ebben.

Lássuk, mi a 100 évet megélt sztárok titka!

