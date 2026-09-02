Sokszor tünetek sem voltak! Sztárok, akiknél agydaganatot diagnosztizáltak

Vannak diagnózisok, amelyekre az ember egyszerűen nincs felkészülve, főleg akkor, ha előtte semmi nem utalt arra, hogy komolyabb baj lehet. Az agydaganat pontosan ilyen: sokszor egészen hétköznapi tünetek, például fejfájás, fáradtság, szédülés vagy koncentrációs nehézségek előzik meg, máskor pedig teljesen váratlanul, egy vizsgálat során derül fény rá.

Nemrég Busy Philipps állt ki a nyilvánosság elé, és elárulta, hogy év elején szörnyű diagnózissal kellett szembesülnie. A Feketék fehéren szereplőjénél agydaganatot találtak, a hír pedig érthető módon az egész családját megdöbbentette.

A színésznő esete ugyanakkor korántsem egyedülálló Hollywoodban: több ismert sztár is átesett már hasonló diagnózison, és volt, akinél egy rutinellenőrzés, másnál pedig egy furcsa, addig jelentéktelennek tűnő tünet vezetett el a felismeréshez.

Íme néhány híresség, akiknél agydagantot találtak:

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