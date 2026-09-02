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Sokszor tünetek sem voltak! Sztárok, akiknél agydaganatot diagnosztizáltak

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#agydaganat
Léna
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 1. 15:55

Forrás: Getty Images

Sokszor tünetek sem voltak! Sztárok, akiknél agydaganatot diagnosztizáltak
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Ezek a sztárok nagyon keményen küzdöttek a gyógyulásért, de sajnos nem mindenkinek sikerült legyőzni a betegséget.

Vannak diagnózisok, amelyekre az ember egyszerűen nincs felkészülve, főleg akkor, ha előtte semmi nem utalt arra, hogy komolyabb baj lehet. Az agydaganat pontosan ilyen: sokszor egészen hétköznapi tünetek, például fejfájás, fáradtság, szédülés vagy koncentrációs nehézségek előzik meg, máskor pedig teljesen váratlanul, egy vizsgálat során derül fény rá.

Nemrég Busy Philipps állt ki a nyilvánosság elé, és elárulta, hogy év elején szörnyű diagnózissal kellett szembesülnie. A Feketék fehéren szereplőjénél agydaganatot találtak, a hír pedig érthető módon az egész családját megdöbbentette.

A színésznő esete ugyanakkor korántsem egyedülálló Hollywoodban: több ismert sztár is átesett már hasonló diagnózison, és volt, akinél egy rutinellenőrzés, másnál pedig egy furcsa, addig jelentéktelennek tűnő tünet vezetett el a felismeréshez.

Íme néhány híresség, akiknél agydagantot találtak:

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Sztárok, akiknél agydaganatot diagnosztizáltak

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