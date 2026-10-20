Bár mindig nagy figyelem övezi, az idei Victoria's Secret divatbemutató még a megszokottnál is nagyobb szóbeszéd középpontjában találta magát. Kezdve Palvin Barbi gyors visszatérésétől egészen addig, hogy angyal helyett Kylie Jenner viselhette az 50 millió dolláros Fantasy Bra-t, mindenről szó esett a napokban.

Ahogy pedig az az ilyen eseményeknél lenni szokott, ezúttal sem maradhatott el az afterparti, ahol a vendégek és a modellek együtt bulizhattak. A Victoria's Secret bulijáról pedig nem hiányozhattak a nagy nevek - ezzel ellentétben viszont sokan kifejezetten kevés ruhában érkeztek. Persze nincs min csodálkozni, hiszen egy fehérnemű márka afterjáról van szó, így már-már bevett szokás, hogy a legtöbben egy dögös melltartós outfitben érkeznek.

Mi most összeszedtük, kik és miben buliztak a Victoria's Secret afterján. Spoiler: hogy Palvin Barbi ott volt-e, nem tudjuk, de megörvendeztette a rajongókat pár friss fotóval, ami sokak szerint az afterre készült. Akárhogy is, ezek a képek szintén nagyot futottka a neten, a galériában találod őket!

Galéria / 7 kép Sztárok a Victoria's Secret afterpartiján Megnézem a galériát

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