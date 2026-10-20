Szépség
Csipke és fehérnemű: egészen merész ruhákban buliztak a modellek a Victoria's Secret afterpartiján
Forrás: Getty Images
Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
5 csillagjegy, akinek az élete szerencsés fordulatot vesz az október 19-i angyali napon
Az október 19-éhez kapcsolódó 10/19-es angyalszám energiája öt csillagjegy életében is régóta várt, pozitív fordulatot hozhat.
Napi horoszkóp október 20.: a Kosok tévesen ítélnek meg valakit, a Szüzek elhamarkodottan isznak a medve bőrére
A csillagok a mai napra is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
7 tárgy, amitől azonnal drágábbnak tűnik a nappalid
Nem kell dizájn bútorokra költened egy vagyont: néhány jól megválasztott részlettel az egész nappali sokkal elegánsabb és kifinomultabb hatást kelthet.
Nem csak Palvin Barbi: 6 híres nő, aki szülés után rögtön visszatért a munkába
Palvin Barbi hat héttel a szülés után már a kifutón vonult, de más híres nők is villámgyorsan visszatértek dolgozni – és többen őszintén elmesélték, milyen volt ezt friss anyukaként megélni.
Bár mindig nagy figyelem övezi, az idei Victoria's Secret divatbemutató még a megszokottnál is nagyobb szóbeszéd középpontjában találta magát. Kezdve Palvin Barbi gyors visszatérésétől egészen addig, hogy angyal helyett Kylie Jenner viselhette az 50 millió dolláros Fantasy Bra-t, mindenről szó esett a napokban.
Ahogy pedig az az ilyen eseményeknél lenni szokott, ezúttal sem maradhatott el az afterparti, ahol a vendégek és a modellek együtt bulizhattak. A Victoria's Secret bulijáról pedig nem hiányozhattak a nagy nevek - ezzel ellentétben viszont sokan kifejezetten kevés ruhában érkeztek. Persze nincs min csodálkozni, hiszen egy fehérnemű márka afterjáról van szó, így már-már bevett szokás, hogy a legtöbben egy dögös melltartós outfitben érkeznek.
Mi most összeszedtük, kik és miben buliztak a Victoria's Secret afterján. Spoiler: hogy Palvin Barbi ott volt-e, nem tudjuk, de megörvendeztette a rajongókat pár friss fotóval, ami sokak szerint az afterre készült. Akárhogy is, ezek a képek szintén nagyot futottka a neten, a galériában találod őket!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Ezeket az átmeneti kabátokat viselik a francia nők 2026 őszén
A klasszikus ballonkabátok mellett idén ősszel egészen új fazonok hódítanak, amelyekkel még a legegyszerűbb szettedet is pillanatok alatt divatossá teheted.
30 híresség, akiről nem is tudtad, hogy ikreket nevel
Ezeknél a sztároknál egyszerre több babával bővült a család – és bőven van mit mesélniük az ikres hétköznapokról.
Napi horoszkóp október 20.: a Kosok tévesen ítélnek meg valakit, a Szüzek elhamarkodottan isznak a medve bőrére
A csillagok a mai napra is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Nem csak Palvin Barbi: 6 híres nő, aki szülés után rögtön visszatért a munkába
Palvin Barbi hat héttel a szülés után már a kifutón vonult, de más híres nők is villámgyorsan visszatértek dolgozni – és többen őszintén elmesélték, milyen volt ezt friss anyukaként megélni.
Hová tűnt a Vészhelyzet Pratt dokija? Ezért hallani kevesebbet Mekhi Phiferről
A Vészhelyzet egykori kedvence azóta is forgat, közben pedig többször mesélt arról, mennyire fontos számára a családja és a reflektorfényen túli élet.
Meglepő sorrend született: ez a 12 csillagjegy rangsora a legszerencsésebbtől a legpechesebbig
Vannak, akiknek szinte minden összejön, míg másoknak még a legegyszerűbb dolgokért is meg kell küzdeniük.