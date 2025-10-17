Az idő múlását mi sem szemléltethetné jobban annál, amikor találkozol egy régi ismerősöd kisgyerekével, aki nemrég még csak 1 éves volt, most pedig már az iskolát kezdi. Ők nagyon gyorsan fejlődnek, változnak, egyik nap még csak másznak, aztán a következőn már beszélnek és mondókáznak... Nagyon igaz a mondás, miszerint a napok hosszúak, de az évek nagyon gyorsan elszállnak.

A hollywoodi világsztárok gyermekeivel ugyanez a helyzet. Mindig meglepődünk, amikor valaki, akinek nemrég született babája, egy vörös szőnyeges eseményre már a kisiskolás gyerekével érkezik, aztán még kettőt pislantunk, és abból a gyerekből is tini lesz. Rengeteg olyan színész és énekes létezik, akinek a lánya, fia a fejünkben még mindig csak maximum 7-8 éves, de a valóságban már fiatal felnőttek lettek, akik saját karrierjüket építgetik. Megmutatjuk most azokat a sztárgyerekeket, akik már rég nem gyerekek.

Íme ők:

Galéria / 12 kép 18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria