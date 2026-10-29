4 sztár anyuka, aki rendkívül kihívó ruhát viselt saját gyereke esküvőjén

Egy esküvőn a főszerep egyértelműen a menyasszonyé, és mondják is, hogy az ifjú arát nem illik túlöltözni egyetlen vendégnek és rokonnak sem. Ehhez képest azért Hollywoodban egy-egy luxusesküvőn a meghívottak szeretnek NAAAGYON feltűnő szettekben érkezni. Ebben az összeállításban például összeszedtük azokat a hírességeket, akik nem túl odaillő outfitben jelentek meg egy lagzin:

És mi van akkor, ha a menyasszony vagy a vőlegény anyukája egy igazi világsztár, aki már hozzászokott ahhoz, hogy a legvagányabb estélyikben lép ki a kamerák elé? Náluk elég gyakori, hogy a gyermekük esküvőjére is hasonló szettben érkeznek, ami miatt aztán kapnak hideget-meleget a kommentelőktől. Az alábbiakban azokat a híres anyukákat szedtük össze, akiknek ruháján kiakadt a fél internet, mert úgy vélték, megpróbálták túlragyogni a menyasszonyt.

Victoria Beckham

Ki ne emlékezne Brooklyn és Nicola esküvőjére, ami évekkel később is konfliktusokra adott okot a családban? Sőt, konkrétan ez volt az egyik mozgatórugója annak, hogy a fiú és szülei egyáltalán nem beszélnek már. A lagziról sokáig lehetne beszélni (most ebbe nem is megyünk bele, IDE kattintva elolvashatod), de az is biztos, hogy sokan kritizálták Victoria ruháját is. Egy saját tervezésű, ezüstszínű, csipkével díszített, vékony pántos slipruhát viselt, ami sokak szerint kifejezetten hálóruhás hatást adott, így nem igazán volt illő egy esküvőre.

Demi Moore

A színésznő lánya, Tallulah nyáron ment férjhez, és már akkor bőven kapott kritikát Demi a ruhája miatt. Nemrég azonban kitett még pár TB fotót, és az alatt aztán végképp elszabadultak az indulatok. Demi ugyanis egy pánt nélküli, petrolzöld Balenciaga couture ruhát viselt, bő, látványosan redőzött szoknyával és hosszú kék operakesztyűvel. Sokak szerint ez azért nem volt túl illő, hiszen teljesen elvonta a figyelmet a menyasszonyról, sőt, maga a ruha is esküvői ruhára hajazott, csak épp zöldben.

Kris Jenner

Amikor Kim Kardashian és Kris Humphries 2011-es esküvője amúgy is nagy médiafigyelmet kapott, nem csoda hát, hogy Kris Jenner is szeretett volna valamivel kitűnni a tömegből. Sikerült is neki, ugyanis egy pánt nélküli, fehér Vera Wang-estélyit viselt, a mellrészen hatalmas masnival. Ez azért eléggé kiütné a biztosítékot sok menyasszonynál, de azért fontos megemlíteni, hogy Kim kifejezetten fekete-fehér dress code-ot írt elő a vendégeknek.

Raquel Welch

Raquel Welch, amerikai színésznő, a hatvanas–hetvenes évek egyik legismertebb szexszimbóluma sem fogta vissza magát, amikor fia megnősült. Az 1991-es esküvői ünnepségen egy mélyen dekoltált, testhez simuló fekete ruhát viselt, hatalmas fehér kalappal. A megjelenését azért támadták, mert sokak szerint ő szeretett volna a középpontba kerülni. A menyasszony egyébként később azonban megvédte egykori anyósát: elmondta, hogy a templomban hímzett kabátkát viselt a ruha fölött, és ő maga nagyon elegánsnak találta.

Videók

Videók