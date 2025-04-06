Divat
7 színész, akinek a valódi magassága merőben különbözik attól, ahogyan a filmekben ábrázolják őket
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak
Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.
6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak
Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.
Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon
Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.
A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő
Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.
A karakterek megformálása sokszor fizikai átalakulást követel, ám van valami, amin még a legprofibb színész sem tud változtatni: a saját magasságán. Bár a valódi magasság nem változtatható, a filmkészítők mindig megtalálják a módját, hogy illúziót keltsenek, hiszen a nézők a történetre kíváncsiak, nem a centiméterekre. És ki tudja, legközelebb, amikor egy színészt nézel a vásznon, lehet, hogy egy dobozon áll. De ha jól csinálták a trükköt, úgysem fogod észrevenni.
És ezek a trükkök olyan jól működnek, hogy a nézők észre sem veszik a különbséget. A következő válogatásban összegyűjtöttünk néhány esetet, amikor a filmek szó szerint „megemelték” a színészeket, vagy éppen elrejtették a valódi méreteiket.
Lássuk, kik ők!
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében
Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.
9 kék zónás szokás, amitől 100 évig is élhetsz
Egy tökéletes világban mindannyian egészségesen, boldogan és hosszú életet élve ünnepelhetnénk a 100. születésnapunkat.
Ez a 10 híresség nemet mondott az okostelefonra
Nincs nagy megfejtés: lájkok helyett magánélet, állandó stressz helyett nyugalom.
Mi a totemállatod születési hónapod szerint? Fedezd fel, mi lakozik benned!
Minden ember hordoz magában egy állati ösztönt, egy szimbolikus erőt, ami a természettel és az ösztönvilágunkkal köt össze. A totemállat tulajdonképpen egy metafora, ami megmutatja, hogyan működsz, és milyen tulajdonságaid erőteljesek. Vajon születési hónapod szerint melyik a te totemállatod?