3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.