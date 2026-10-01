Jennifer Aniston leggázabb filmje: 10 sztár, akikről teljesen elfelejtettük, hogy ciki horrorfilmekben szerepeltek

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Forrás: A kör c. film
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Jennifer Anistontól Matthew McConaughey-ig akadnak olyan szerepek, amelyeket ma már nehéz összekötni azzal a karrierrel, amit később felépítettek. Hollywoodban valahol mindenkinek el kell kezdenie, a horror pedig évtizedek óta remek belépőnek számít a fiatal színészek számára. A műfaj története tele van későbbi A-listás sztárokkal, akik pályájuk elején gyilkosok elől menekültek, átkozott videókba botlottak vagy éppen egészen bizarr szörnyekkel küzdöttek. A következő válogatásban összegyűjtöttünk tíz különösen érdekes példát.
Lássuk!
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