Lizzie Borden története a valóságban: ezekben hazudik a Netflix sorozata

Ha görgettél a hétvégén a Facebookon, Instán vagy TikTokon, biztosan tudod, hogy a fél világ a Szörnyeteg legújabb évadát nézte hétvégén. Mert egy évvel Ed Gein után megérkezett a Netflixre a folytatás is, amely ezúttal Lizzie Borden történetét mutatta be, mellette pedig a magyar grófnőt, Báthory Erzsébetet és a rémként elhíresült Aileen Wuornost is megmutatta.

A reakciók pedig vegyesek. De nagyon. Rengeteg komment érkezett a Szörnyeteg 4. évada kapcsán, és lényegében két csoportra oszlottak az emberek: az egyik tábor egyenesen imádta a sorozatot, Lizzie sztoriját és az egészet hangulatot, míg a másik fele nem is érti, hogy kerülhetett ki ez az évad annak kezei közül, aki anno a Dahmert készítette.

Te melyik tábort erősíted? Nekem kifejezetten tetszett! Egyáltalán nem jött be...

Akárhogy is, az biztos, hogy a sorozat elérte azt, ami minden sorozatnál cél: az emberek beszélnek róla, utánaolvasnak, a közösségi média pedig tele van vele. Persze miközben nézted a sorzoatot, valószínűleg benned is felmerült néhányszor a kérdés:

ez most tényleg megtörtént, vagy csak fikció?

Nos, bár míg a Dahmer (sőt, a Menendez-tesók) esetében a sorozat szinte pontosan követte a valós eseményeket, addig úgy fest, Lizzie Borden sztorijánál már kevésbé vették irányadónak azt, ami bizonyítottan megtörtént. Utánajártunk, mi volt igaz és mi volt fikció a Szörnyeteg 4. évadjánál.

Lizzie Borden apja mivel foglalkozott valójában?

A sorozatban: elég hamar kiderül, hogy Andrew Borden amolyan asztalos volt, faipari munkás, aki bútorok mellett koporsókat is gyártott, ha pedig valaki épp nem fért bele, annak lábait lazán levágta.

A valóságban: a férfinek valóban bútor- és koporsóüzlete volt üzlettársával, de nincs arra bizonyíték, hogy testeket csonkított volna meg. Ez erősen fikciónak tűnik. Később kilépett az üzletből, és banki, textilipari és ingatlanbefektetésekkel foglalkozott; halálakor mai értéken több mint 10 millió dollárnak megfelelő vagyonnal rendelkezhetett.

forrás: Netflix

Lizzie-nek valóban ennyire fájdalmas menstruációja volt?

A sorozatban: Lizzie kimondottan fájdalmas, kellemetlen menstruációval küzdött, aminek a környéken is híre ment. Mostohája sokszor meg is alázta emiatt, de közben ez volt az, ami közelebb hozta őt szolgálójukhoz, Bridgethez is. A nő megpróbált segíteni neki, és végül arra jutott, hogy Lizzie-nek zárt szűzhártyája (imperforált hymenje) van. Ez egy ritka veleszületett állapot, amikor a szűzhártya teljesen befedi a hüvelybemenetet.

A valóságban: nincs bizonyíték arra, hogy Lizzie Bordennek fájdalmas menstruációja vagy zárt szűzhártyája lett volna. A gyilkosságok után a rendőrök ugyan találtak véres rongyokat az alagsorban, Lizzie azonban azt állította, hogy menstruált, és higiéniai célra használta őket. Miután a család orvosa megerősítette a menstruáció időzítését, a nyomozók nem vizsgálták meg részletesebben a rongyokat.

Andrewt és Abbyt valóban megpróbálták megmérgezni, mielőtt megölték őket?

A sorozatban: Lizzie és Bridget először ételmérgezéssel próbálta megölni Andrew-t és Abbyt. Ehhez romlott osztrigát szolgáltak fel nekik, amitől súlyosan rosszul lettek, de nem haltak meg.

A valóságban: nincs bizonyíték arra, hogy romlott osztriga okozta volna a rosszullétüket, ugyanakkor a gyilkosságok előtti napokban valóban többen is gyomorpanaszokkal, hányingerrel és hányással küzdöttek a házban. A feltételezések szerint ezt inkább melegben tárolt kardhal és birkahúsleves okozhatta. Az ügyhöz az is hozzátartozik, hogy egy gyógyszerész később azt állította: Lizzie a gyilkosságok előtti napon ciánsavat próbált vásárolni, állítólag egy fókabőr köpeny kezeléséhez. A gyógyszerész végül nem adott el neki a méregből, mert gyanúsnak találta az indoklást.

Mi az igazság Andrew és Abby házasságát illetően?

A sorozatban: Andrew és Abby kifejezetten mérgező, bántalmazó szülőként jelentek meg, akik folyamatosan megalázták Lizzie-t. Abby alkoholproblémákkal küzdött, boldogtalan volt a házasságában, meddőséggel küzdött és válni akart, miközben John Morse-szal viszonyt folytatott. Andrew közben Bridgettel és prostituáltakkal csalta a feleségét.

A valóságban: arra valóban vannak utalások, hogy feszültségek voltak a családban, főként pénzügyi kérdések és Abby rokonsága miatt, de nincs történelmi bizonyíték a sorozatban látott fizikai bántalmazásra és megalázásokra. Ugyanígy nincs megbízható bizonyíték arra sem, hogy Abby alkoholista lett volna, válást tervezett volna, vagy hogy bármelyik házastárs megcsalta volna a másikat. A család orvosa ezzel szemben arról vallott, hogy Andrew és Abby házassága kívülről alapvetően rendezettnek tűnt.

forrás: Netflix

John Morse volt az egyik gyanúsított?

A sorozatban: Andrew első feleségének testvére, John Morse egy ideig ugyan gyanúsított volt, de volt alibije.

A valóságban: John a gyilkosságok előtti napon érkezett a Borden-házba, majd augusztus 4-én reggel elindult a rokonaihoz. Előbb az unokaöccséhez ment, majd mivel ő nem volt otthon, meglátogatta az unokahúgát, és csak 11:20 körül távozott. Lizzie állítólag valamivel 11 óra után találta meg apja holttestét. John alibijét később tanúk is megerősítették.

Lizzie és Bridget valóban együtt tervezték el, hogyan öljék meg Andrewt és Abbyt?

A sorozatban: a szériában Lizzie és Bridget között romantikus vonzalom alakult ki, és a történet szerint Bridget vetette fel először a szülők meggyilkolásának ötletét. Együtt tervezték meg a gyilkosságokat is, majd végül baltával hajtották végre a tervet.

A valóságban: egyáltalán nincs bizonyíték arra, hogy Lizzie és Bridget szerelmi kapcsolatban álltak volna, vagy közösen tervelték volna ki a gyilkosságokat. Bridgetet ugyan kihallgatta a rendőrség, de vallomását következetesnek tartották. Azt mondta, hogy a gyilkosságok idején előbb ablakokat mosott, majd felment a harmadik emeleti szobájába pihenni. Ekkoriban már három éve dolgozott a családnál, és arra sem volt bizonyíték, hogy szexuális kapcsolat lett volna közte és Andrew között.

forrás: Netflix

Ki ölte meg Bertha Manchestert?

A sorozatban: Bertha Manchester afféle "próbagyilkosságként" jelent meg: Bridget ideiglenesen nála dolgozott, Bertha pedig bántalmazta őt, ezért aztán Lizzie baltával megölte a nőt.

A valóságban: Bertha Manchester valóban létezett, és tényleg brutális baltás gyilkosság áldozata lett, de sem Lizzie-hez, sem Bridgethez nincs bizonyított köze. A 22 éves nőt közel tíz hónappal a Borden-gyilkosságok után találták holtan, több mint húsz fejsérüléssel. A gyilkosságért Bertha apjának egyik munkását ítélték el.

Nance O’Neil valóban felvette a kapcsolatot Lizzie-vel még a tárgyalások előtt?

A sorozatban: Lizzie rajongott a színházért, és ezen keresztül ismerte meg Nance O’Neil színésznőt, aki később még abban is segített neki, hogyan viselkedjen hitelesebben a bíróság előtt.

A valóságban: Nance O’Neil tényleg létező, híres színésznő volt, és az is igaz, hogy szoros barátság alakult ki közte és Lizzie között. Csakhogy erre ÉVEKKEL a gyilkossági per után került sor, mert ekkor találkoztak először. A kapcsolatuk állítólag feszültséget okozott Lizzie és nővére, Emma között is. Arra viszont nincs bizonyíték, hogy Lizzie és Nance romantikus kapcsolatban álltak volna, barátságuk pedig később megromlott.

forrás: Netflix

Tényleg használt Lizzie Borden szexuális segédeszközöket?

A sorozatban: Bridget két meglehetősen bizarr eszközt is megmutat Lizzie-nek. Az egyik a Veedee vibrátor, egy kézzel hajtható, fából készült masszírozó. Később előkerül a még extrémebb Chattanooga is: egy hatalmas, gőzhajtású szerkezet, amelyet Lizzie feltételezett zárt szűzhártyájának kezelése miatt rendelnek meg. A sorozat ezeket egyértelműen szexuális eszközként kezeli.

A valóságban: a Veedee valóban létezett, de eredetileg nem szexjátéknak készült: vibrációs masszírozóként árulták idegstimulációra, vérkeringés-javításra, fejfájásra és más panaszokra – ráadásul ez már több mint egy évtizeddel a Borden-gyilkosságok után volt. A Chattanooga esetében bizonytalanabb a helyzet: vannak későbbi források egy hasonló nevű, nagyméretű vibrációs gépről, de nincs megbízható bizonyíték arra, hogy pontosan a sorozatban látott gőzhajtású „szexgép” létezett volna, pláne arra, hogy Lizzie Borden valaha használta volna.

És a nagy kérdés: Lizzie Bordent ártatlannak találták a való életben is?

Igen, Lizzie Bordent végül felmentették a gyilkosságok vádja alól, és a Szörnyeteg több valódi részletet is átvett a perből. Ilyen például, hogy a rendőrségi kihallgatásokon Lizzie több ponton ellentmondásosan beszélt arról, hol tartózkodott a gyilkosságok idején, illetve hogy néhány nappal később elégetett egy ruhát. Az első vallomásait végül nem engedték bizonyítékként felhasználni, részben azért, mert nem lehetett mellette ügyvéd, és nem figyelmeztették arra, hogy szavai terhelők lehetnek. Orvosa később azt is elmondta, hogy morfiumot adott neki, ami befolyásolhatta a vallomását.

A tárgyaláson valóban bemutatták Andrew és Abby koponyáját, hogy érzékeltessék a baltacsapások brutalitását. Emma Borden szintén vallomást tett, és megerősítette, hogy szóba került egy festékes, kifakult ruha elégetése, de a sorozattal ellentétben nem állította, hogy korábban baltás betörőt látott volna a háznál. Bridget vallomását a széria kihagyja, pedig ő azt mondta, hogy a Borden családban nem tapasztalt komoly konfliktusokat.

A valóságban, ahogy a sorozatban is, a csak férfiakból álló esküdtszék gyorsan arra jutott, hogy Lizzie nem bűnös, és a beszámolók szerint még a tanácskozást is hosszabbnak mutatták a ténylegesnél.

forrás: Netflix

És végül egy kis kitekintés: mi történt a valóságban azután, hogy Lizzie-t ártatlannak találták?

A felmentés után Lizzie élete tulajdonképpen furcsa kettősség lett: jogilag szabad volt, társadalmilag viszont soha nem szabadult meg a gyilkosságok árnyékától. Nem sokkal a per után nővérével megvettek egy 14 szobás házat Fall River egyik elegáns negyedében. Az örökségnek köszönhetően kényelmesen éltek, Lizzie pedig a Lizbeth nevet kezdte használni, sokat utazott Bostonba, New Yorkba és Washingtonba, szeretett színházba járni, elegáns vacsorákra menni és vendégeket fogadni.

A város azonban nagyrészt kiközösítette. Régi ismerősök eltávolodtak tőle, a házát gyerekek zaklatták, és Fall Riverben afféle helyi látványossággá vált. Ahogy írtuk is, később szoros kapcsolatba került Nance O’Neil színésznővel. Arról sok pletyka keringett, hogy több volt köztük barátságnál, de erre nincs bizonyíték. A kapcsolat viszont egybeesett Lizzie és Emma megromló viszonyával: Emma 1905-ben elköltözött Maplecroftból, és a testvérek életük végéig elhidegültek egymástól. Hogy pontosan mi okozta a szakítást, máig nem tudni.

Lizzie ezután is Maplecroftban maradt, és egyre visszavonultabban élt. 1927-ben, 66 éves korában halt meg, tüdőgyulladásban, ami egy epehólyagműtét után alakult ki. Emma kilenc nappal később halt meg. Lizzie-t végül apja és mostohaanyja mellé temették a családi sírhelyre.

Fotó az igazi Lizzie Bordenről