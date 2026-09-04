Már így megnőtt! 5 tündéri fotó Szoboszlai Dominik kislányáról

Szoboszlai Dominik még csak 25 éves, mégis olyan életet épített fel magának, amihez másoknak évtizedek sem feltétlenül elegendők. 2023 nyara óta a Liverpool játékosa, azóta angol bajnok lett, Ligakupát nyert, a 2025–26-os idény végén pedig a szurkolók a Liverpool szezonbeli legjobb férfi játékosának választották. 2026 nyarán új, hosszú távú szerződést is kapott a klubtól, miközben továbbra is ő a magyar válogatott csapatkapitánya. Vagyis miközben a karrierje olyan tempóban szárnyal, hogy már most kipipált jó néhány olyan mérföldkövet, amelyről egy focista gyerekként csak álmodik, a magánéletében is egymást követték a nagy pillanatok.

Buzsik Borkával 2024-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, októberben már az eljegyzésüket jelentették be, majd 2025. március 25-én összeházasodtak. Néhány hónappal később pedig újabb fejezet kezdődött: 2025 augusztusának elején megszületett az első gyermekük, egy kislány, aki már be is töltötte első életévét. Hova repül így az idő? A kislány nevét Dominik és Borka máig nem hozták nyilvánosságra, és láthatóan tudatosan óvják őt a reflektorfénytől, így ha posztolnak is róla, azt mindig példás körültekintéssel teszik.

Nézd csak, milyen csodás képeket mutattak róla a szülei az elmúlt egy évben! Hogy lehet, hogy így elrepült az idő?

Szoboszlai Dominik viszont már többször beszélt arról, mennyire megváltoztatta az apaság. A World Soccernek adott interjúban a kislányáról azt mondta: „Ő lett az első számú számomra”, és elárulta, hogy a mindennapjai teljesen átalakultak körülötte. 2026 nyarán pedig már a Liverpool hivatalos oldalának mesélte, mennyire szeret a feleségével és a lányával lenni, és hogy a családja abban is segít neki, hogy a pályán mindig készen álljon a feladatra. Sőt, amikor új szerződést írt alá, azt mondta, futballkarrierje legnagyobb pillanatai közé sorolja a Liverpoolhoz igazolást – de a kislánya születése még ezt is megelőzi számára.

Ezért Szoboszlai története ma már jóval több annál, hogy egy elképesztően tehetséges magyar focista meghódította a Premier League-et: 25 éves korára bajnok, férj és édesapa lett, miközben szakmailag még mindig inkább a karrierje elején jár, mint a végén.

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