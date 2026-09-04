Életmód
Már így megnőtt! 5 tündéri fotó Szoboszlai Dominik kislányáról
Forrás: Getty Images
Így nézett ki Szoboszlai Dominik azelőtt, hogy világhírűvé vált volna
A magyar focista nevét világszerte ismerik már, az biztos. Így nézett ki Dominik még azelőtt, hogy több milliós rajongótábora lett volna. Imádjuk a fotókat!
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Napi horoszkóp szeptember 3.: a Rákoknak érdemes összeszedettebben gondolkodniuk, a Halak ügyei kezdenek a helyükre kerülni
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen
A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.
4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük
Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.
Madonna 20 évesnek néz ki friss fotóin, új külseje minden eddigin túltesz
Madonna amúgy sem nézett ki sosem 60+-os nőnek, de legújabb fotói új rekordot döntöttek. Hogy lehetséges ez?
Szoboszlai Dominik még csak 25 éves, mégis olyan életet épített fel magának, amihez másoknak évtizedek sem feltétlenül elegendők. 2023 nyara óta a Liverpool játékosa, azóta angol bajnok lett, Ligakupát nyert, a 2025–26-os idény végén pedig a szurkolók a Liverpool szezonbeli legjobb férfi játékosának választották. 2026 nyarán új, hosszú távú szerződést is kapott a klubtól, miközben továbbra is ő a magyar válogatott csapatkapitánya. Vagyis miközben a karrierje olyan tempóban szárnyal, hogy már most kipipált jó néhány olyan mérföldkövet, amelyről egy focista gyerekként csak álmodik, a magánéletében is egymást követték a nagy pillanatok.
Buzsik Borkával 2024-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, októberben már az eljegyzésüket jelentették be, majd 2025. március 25-én összeházasodtak. Néhány hónappal később pedig újabb fejezet kezdődött: 2025 augusztusának elején megszületett az első gyermekük, egy kislány, aki már be is töltötte első életévét. Hova repül így az idő? A kislány nevét Dominik és Borka máig nem hozták nyilvánosságra, és láthatóan tudatosan óvják őt a reflektorfénytől, így ha posztolnak is róla, azt mindig példás körültekintéssel teszik.
Nézd csak, milyen csodás képeket mutattak róla a szülei az elmúlt egy évben! Hogy lehet, hogy így elrepült az idő?
Szoboszlai Dominik viszont már többször beszélt arról, mennyire megváltoztatta az apaság. A World Soccernek adott interjúban a kislányáról azt mondta: „Ő lett az első számú számomra”, és elárulta, hogy a mindennapjai teljesen átalakultak körülötte. 2026 nyarán pedig már a Liverpool hivatalos oldalának mesélte, mennyire szeret a feleségével és a lányával lenni, és hogy a családja abban is segít neki, hogy a pályán mindig készen álljon a feladatra. Sőt, amikor új szerződést írt alá, azt mondta, futballkarrierje legnagyobb pillanatai közé sorolja a Liverpoolhoz igazolást – de a kislánya születése még ezt is megelőzi számára.
Ezért Szoboszlai története ma már jóval több annál, hogy egy elképesztően tehetséges magyar focista meghódította a Premier League-et: 25 éves korára bajnok, férj és édesapa lett, miközben szakmailag még mindig inkább a karrierje elején jár, mint a végén.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Napi horoszkóp szeptember 4.: a Mérlegek csábitó ajánlatot kapnak, a Szüzek kellemetlen helyzetbe kerülnek
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
7 testi tünet, ami mögött akár lelki probléma állhat
A tartós lelki megterhelés nem mindig könnyekben vagy rosszkedvben jelentkezik – néha a tested kezd el helyetted jelezni.
4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük
Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.
Ezekkel az apró hétköznapi szokásokkal akaratlanul is udvariatlan benyomást kelthetsz magadról
Van néhány teljesen hétköznapi szokásunk, amit kifejezetten udvariasnak gondolunk, pedig az etikett szerint éppen ellenkező hatást érhetünk el vele.
Már most vegyél ki szabadságot: ekkor térnek vissza a kedvenc fesztiváljaid 2027-ben
Véget ért az év legszabadabb időszaka, de nincs okunk gyászolni: először is, mert felejthetetlen emlékeket szereztünk idén nyáron is, másrészt mert jövőre még többet fogunk!
2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen
A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.