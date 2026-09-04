Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Már így megnőtt! 5 tündéri fotó Szoboszlai Dominik kislányáról

#család
#Baba
#gyermek
#kislány
#Szoboszlai Dominik
#buzsik borka
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 3. 10:07

Forrás: Getty Images

Már így megnőtt! 5 tündéri fotó Szoboszlai Dominik kislányáról
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Így nézett ki Szoboszlai Dominik azelőtt, hogy világhírűvé vált volna

A magyar focista nevét világszerte ismerik már, az biztos. Így nézett ki Dominik még azelőtt, hogy több milliós rajongótábora lett volna. Imádjuk a fotókat!

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.
Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 3.: a Rákoknak érdemes összeszedettebben gondolkodniuk, a Halak ügyei kezdenek a helyükre kerülni

Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!

Olvasd el!

2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen

A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük

Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.

Olvasd el!

Madonna 20 évesnek néz ki friss fotóin, új külseje minden eddigin túltesz

Madonna amúgy sem nézett ki sosem 60+-os nőnek, de legújabb fotói új rekordot döntöttek. Hogy lehetséges ez?

Olvasd el!

7 cipőtrend, amit 2026 őszén mindenhol látni fogsz

Az idei ősz legmenőbb cipői között régi kedvencek térnek vissza új köntösben, és a legjobb bennük, hogy szinte bármivel felveheted őket.

Facebook
Twitter
Pinterest
A szülők nagyon jól megtalálták a középutat: a kislányt óvják a nyilvánosságtól, nevét titokban tartják, de időnként megmutatják (arcát szigorúan eltakarva), hogy milyen büszkék rá!

Szoboszlai Dominik még csak 25 éves, mégis olyan életet épített fel magának, amihez másoknak évtizedek sem feltétlenül elegendők. 2023 nyara óta a Liverpool játékosa, azóta angol bajnok lett, Ligakupát nyert, a 2025–26-os idény végén pedig a szurkolók a Liverpool szezonbeli legjobb férfi játékosának választották. 2026 nyarán új, hosszú távú szerződést is kapott a klubtól, miközben továbbra is ő a magyar válogatott csapatkapitánya. Vagyis miközben a karrierje olyan tempóban szárnyal, hogy már most kipipált jó néhány olyan mérföldkövet, amelyről egy focista gyerekként csak álmodik, a magánéletében is egymást követték a nagy pillanatok.

Buzsik Borkával 2024-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, októberben már az eljegyzésüket jelentették be, majd 2025. március 25-én összeházasodtak. Néhány hónappal később pedig újabb fejezet kezdődött: 2025 augusztusának elején megszületett az első gyermekük, egy kislány, aki már be is töltötte első életévét. Hova repül így az idő? A kislány nevét Dominik és Borka máig nem hozták nyilvánosságra, és láthatóan tudatosan óvják őt a reflektorfénytől, így ha posztolnak is róla, azt mindig példás körültekintéssel teszik.

Nézd csak, milyen csodás képeket mutattak róla a szülei az elmúlt egy évben! Hogy lehet, hogy így elrepült az idő?

Szoboszlai Dominik viszont már többször beszélt arról, mennyire megváltoztatta az apaság. A World Soccernek adott interjúban a kislányáról azt mondta: „Ő lett az első számú számomra”, és elárulta, hogy a mindennapjai teljesen átalakultak körülötte. 2026 nyarán pedig már a Liverpool hivatalos oldalának mesélte, mennyire szeret a feleségével és a lányával lenni, és hogy a családja abban is segít neki, hogy a pályán mindig készen álljon a feladatra. Sőt, amikor új szerződést írt alá, azt mondta, futballkarrierje legnagyobb pillanatai közé sorolja a Liverpoolhoz igazolást – de a kislánya születése még ezt is megelőzi számára.

Ezért Szoboszlai története ma már jóval több annál, hogy egy elképesztően tehetséges magyar focista meghódította a Premier League-et: 25 éves korára bajnok, férj és édesapa lett, miközben szakmailag még mindig inkább a karrierje elején jár, mint a végén.

Galéria / 8 kép

Így nézett ki Szoboszlai Dominik azelőtt, hogy világhírűvé vált volna

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész

Vagány, pimasz, érzelmes és provokatív. Ezek a jelzők egyszerre illenek T. Dannyre, az októberben mozikba érkező Még egy...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?

Az iskolakezdés nemcsak az új füzetekről, tanszerekről és a korai keléshez való visszaszokásról szól. A gyerekek számára...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.
Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 4.: a Mérlegek csábitó ajánlatot kapnak, a Szüzek kellemetlen helyzetbe kerülnek

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Kép
Életmód

7 testi tünet, ami mögött akár lelki probléma állhat

A tartós lelki megterhelés nem mindig könnyekben vagy rosszkedvben jelentkezik – néha a tested kezd el helyetted jelezni.

Kép
Életmód

4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük

Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.

Kép
Életmód

Ezekkel az apró hétköznapi szokásokkal akaratlanul is udvariatlan benyomást kelthetsz magadról

Van néhány teljesen hétköznapi szokásunk, amit kifejezetten udvariasnak gondolunk, pedig az etikett szerint éppen ellenkező hatást érhetünk el vele.

Kép
Kult

Már most vegyél ki szabadságot: ekkor térnek vissza a kedvenc fesztiváljaid 2027-ben

Véget ért az év legszabadabb időszaka, de nincs okunk gyászolni: először is, mert felejthetetlen emlékeket szereztünk idén nyáron is, másrészt mert jövőre még többet fogunk!

Kép
Divat

2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen

A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.