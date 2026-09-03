Szoboszlai Dominikot ma már senkinek sem kell bemutatni, hiszen a magyar focista olyan sikereket ér el, hogy világszerte egyre nagyobb a rajongótábora. És persze okkal lehetünk rá büszkék! Dominik több, mint 3 éve igazolt át az RB Leipzigtől Liverpoolba, így a mostani már a negyedik szezonja a klubnál. Idén júliusban ráadásul új, hosszú távú szerződést is kötött a Liverpoollal, úgyhogy biztosan hosszú távon terveznek vele.

Ráadásul nagyon is dicsérik őt világszinten, sőt az elmúlt idényben egyértelműen a Liverpool egyik legjobb, ha nem a legjobb játékosa volt. A 2025–26-os szezonban 53 meccsen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, miközben nemcsak középpályán, hanem szükség esetén jobbhátvédként is játszott. A Liverpool szurkolói a szezon végén őt választották a klub Év játékosának, méghozzá a voksok több mint kétharmadával.

A fanok persze azt is tudják, hogy pályafutását még Székesfehérváron kezdte a Videotonnál, majd szép lassan édesapja támogatásával haladt felfelé a ranglétrán, és bár még csak 25 éves, de már most hatalmas karriert futott be. És hol van még a vége!

Az interneten rengeteg fotó is készül róla, ha valaki meglátja Szoboszlai Dominikot, azonnal akar vele egy képet, és hát mind emlékszünk arra, amikor pár hónapja felkapta a net azokat a fotókat, amiken a ruhája került a középpontba. De láttál már róla képet még azelőttről, hogy híressé vált volna?

Néhány éve egy gyerekkori képet ő maga osztott meg, ezt IDE KATTINTVA meg is nézheted. De az alább fotókat is érdemes végiggörgetni, mert tényleg nagyon izgalmas látni, hogyan változott a profi focista az évek alatt. Imádjuk azt is, ahogy stílusa alakult:

Pinterest Peerapat Wiriyaattasombat Galéria / 8 kép Így nézett ki Szoboszlai Dominik azelőtt, hogy világhírűvé vált volna Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria