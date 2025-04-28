Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Magyar sztárok

Szoboszlai Dominik felesége megható módon üzent férjének: vallomása könnyet csal a szemünkbe

#Szerelem
#Magyar Sztárok
#kapcsolat
#házasság
#Bajnok
#Foci
#Szoboszlai Dominik
#buzsik borka
Kamilla
Sztárok, Magyar sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 28. 08:37

Forrás: Zsólyomi Norbert / InStyle MEN

Szoboszlai Dominik
A nap cikke

Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban

Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Olvasd el!

Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik

November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 23.: az Ikrek rendíthetetlenül hisznek magukban, a Rákok nagyobb sikerekre vágynak

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

4 csillagjegyes párosítás, akik max 5 évig bírják egymás mellett

Ezek a zodiákusok csak pár évig működnek jól együtt, aztán garantált a szakítás.

Olvasd el!

10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?

Olvasd el!

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Facebook
Twitter
Pinterest
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott kapitánya és a Liverpool sztárja a újabb hatalmas sikert ünnepelhetett csapatával, amikor bajnoki címet szereztek.

A győzelem pillanataiban nemcsak a szurkolók és a futballvilág, hanem a legfontosabb ember is büszkén állt mellette, aki nem más, mint a szépséges és fiatal felesége, Borka. A szőke modell az Instagram-oldalán, egy rövid, de annál érzelmesebb üzenetben gratulált férjének, akinek mindössze annyit írt:

Annyira büszke vagyok rád.

Ez az egyszerű mondat azonban mindennél többet elárult, hiszen a mögötte rejlő szeretet, büszkeség és támogatás szavak nélkül is átütött. Valószínű emiatt is szerethetett bele a jóképű focista, akinek a szülei is nagyon összetartóak. Szoboszlai Dominik és Borka egyébként pár hónapja kötötték össze az életüket egy meghitt, de elegáns esküvőn, amelyet szűk családi és baráti körben ünnepeltek meg. A pár azóta is óvja magánéletét a nyilvánosságtól, de az ilyen pillanatokon keresztül bepillantást engednek abba a különleges kapcsolatba, ami köztük van.

Dominik számára ez az időszak nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is a boldogság és a kiteljesedés ideje, és úgy tűnik, a legnagyobb sikereit is azzal oszthatja meg, aki a legközelebb áll hozzá.

A sztárfocista nemcsak tehetséges, de valóban van egy titka, ami sikerre vitte. Ha kíváncsi vagy, kattints a galériára!

Galéria / 5 kép

Ez lenne Szoboszlai Dominik sikerének a titka? Végre fény derült az igazságra

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Kép
Egészség

Fehérjeszükséglet életkor szerint: így alakul tested legfontosabb építőköve az évek során

A fehérje gyermekkorunktól egészen időskorunkig kulcsfontosságú szerepet tölt be szervezetünk működésében, hiszen a szénhidrátok és a zsírok mellett ez az egyik legfontosabb makrotápanyag. Dietetikusok, személyi edzők, egészségügyi szakemberek és kutatók évek óta hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő fehérjebevitel, hiszen ez az alapja az izomépítésnek, a szövetek regenerálódásának és az immunrendszer működésének is. De vajon mennyire van valóban szükségünk belőle? A válasz nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől – többek között az életkorunktól, a testösszetételünktől és attól is függ, életünk mely szakaszában járunk.

Kép
Szerelem

10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?

Kép
Szépség

Ezek a legjobb ajaktermékek, amik TÉNYLEG megérik az árukat

Köztük van a mi kedvencünk is. Ezek az ajaktermékek tényleg megérnek minden fillért.

Kép
Életmód

Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban

Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik

November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 23.: az Ikrek rendíthetetlenül hisznek magukban, a Rákok nagyobb sikerekre vágynak

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!