Szoboszlai Dominik felesége megható módon üzent férjének: vallomása könnyet csal a szemünkbe
A győzelem pillanataiban nemcsak a szurkolók és a futballvilág, hanem a legfontosabb ember is büszkén állt mellette, aki nem más, mint a szépséges és fiatal felesége, Borka. A szőke modell az Instagram-oldalán, egy rövid, de annál érzelmesebb üzenetben gratulált férjének, akinek mindössze annyit írt:
Annyira büszke vagyok rád.
Ez az egyszerű mondat azonban mindennél többet elárult, hiszen a mögötte rejlő szeretet, büszkeség és támogatás szavak nélkül is átütött. Valószínű emiatt is szerethetett bele a jóképű focista, akinek a szülei is nagyon összetartóak. Szoboszlai Dominik és Borka egyébként pár hónapja kötötték össze az életüket egy meghitt, de elegáns esküvőn, amelyet szűk családi és baráti körben ünnepeltek meg. A pár azóta is óvja magánéletét a nyilvánosságtól, de az ilyen pillanatokon keresztül bepillantást engednek abba a különleges kapcsolatba, ami köztük van.
Dominik számára ez az időszak nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is a boldogság és a kiteljesedés ideje, és úgy tűnik, a legnagyobb sikereit is azzal oszthatja meg, aki a legközelebb áll hozzá.
A sztárfocista nemcsak tehetséges, de valóban van egy titka, ami sikerre vitte. Ha kíváncsi vagy, kattints a galériára!
