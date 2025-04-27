Mindannyian hallottunk már színészeket mesélni arról, amikor a képernyőn látható romantikus jelenet a valóságban rém kínos természetű volt. A koreografált és rendező által instruált jelenetek sokszor nagyon természetellenesek még a gyakorlott művészeknek is, és a valósághű szenvedélyt nehéz életre kelteniük. De néha a színészek párosítása olyan jól sikerül, hogy az édes csók pillangókkal tölti meg a gyomrukat. Márpedig az igazi érzelmeknek nehéz parancsolni, nem csoda, ha ilyenkor meginognak a sztárok. Ebből aztán vagy találgatások és szóbeszéd lesz, vagy, ahogy már láttuk sok esetben, szerelem, házasság és egyebek.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 7 kép Színészpárosok, akik túlságosan is élvezték a közös intim jeleneteket forgatás közben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria