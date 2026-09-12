Megszoktuk már, hogy Hollywoodban minden sztárnak tökéletes a fogsora, senki sem küzd aknéval vagy narancsbőrrel, és már ébredés után tip-top sminkben lépnek az utcára. Persze, hisz a legtöbben kénytelenek ezt az imidzset mutatni, miközben a valóság közel sem felel meg ennek. Az elmúlt években szerencsére egyre több sztár próbálta meg kipukkasztani ezt a lufit és döntött úgy, hogy nem próbál tökéletesnek látszani, ezáltal őszintén mutatja meg magát akkor is, ha épp nincs csúcsformában.

Kendall Jenner sokat vallott aknéval való harcáról, Hilary Duff nem egyszer felfedte, hogy bár jól néz ki, de bőven van narancsbőre, és Florence Pugh sem töri magát azon, hogy 45 kilósra fogyjon. Nagyon helyes! Bár nincs egyszerű dolguk, mert Hollywood a tökéletességet keresi, és bizony nem egyszer megkapják a hírességek, hogy milyen arányoknak kell megfelelniük. A "fogyj le, ha jót akarsz magadnak" az egyik leggyakoribb tanács (még ma is...), és sokszor olyan XS-es méretű színésznőket neveznek kövérnek castingokon, akik irtó messze állnak a túlsúlyosságtól. Most össze is szedtünk 7 olyan gyönyörű színésznőt, akinek sosem kellett volna aggódnia a súlya miatt, mégis nem egyszer megkapták, hogy kövérek...

1. Mindy Kaling

Mielőtt a The Office elkezdődött, Mindy már próbálta építeni karrierjét. Nemcsak színésznőként, de íróként is, mivel egyébként rengeteg fantasztikusan vicces forgatókönyvet készített. Az egyik csatorna felajánlott neki egy saját sorozatot, ami az ő életén alapult volna, de közölték vele: saját magát nem játszhatja el, mert túl kövér és nem elég szép hozzá. Ez életre szóló sebet ejtett az önbizalmán, és bár a The Office sikerét karmaként könyvelte el, azért még mindig eszébe jut olykor. Mindy esetében egyébként fontos megemlíteni, hogy ez a fotó még karrierje kezdetén készült róla, azóta önszántából (!!!) teljesen átformálta testét.

Amanda Seyfried

A világ egyik leggyönyörűbb színésznője, mégis kénytelen volt szembesülni azzal, hogy a súlya mennyire komoly szempont a castingok során. Egy korábbi tweetjében felfedte, hogy kis híján rengeteg szerepet elbukott amiatt, mert "túlsúlyos" volt (az ő szavai, nem a miénk!), egy interjúban pedig azt is elmondta, hogy színésznőként MUSZÁJ a súlyára felügyelnie, különben nem válogatnák be. "Ha ennél nehezebb lettem volna, nem hiszem, hogy én lettem volna a Mamma Mia! főszereplője" - nyilatkozta pár éve.

Jennifer Lawrence

A színésznő nagyon sokszor mesélt arról, milyen brutális tapasztalatai vannak karrierje kezdetéről, amikor teljesen normális női testalkata miatt konkrétan túlsúlyosnak bélyegezték meg, és azt is mondták neki, hogy azonnal fogyjon le, ha híres akar lenni. És ha a szavak nem fájnának eléggé, még ennél is durvábban megalázták. Ezt 2017-ben osztotta meg: "Amikor még sokkal fiatalabb voltam, és épphogy elkezdtem színésznőként dolgozni, az egyik film producerei közölték, hogy dobjak le két hét alatt kb 7 kilót... Ebben az időszakban, egy női producer meztelenül felsorakoztatott minket, körülbelül öten voltunk ott lányok, mind sokkal vékonyabbak nálam. Mind ott álltunk egymás mellett, és csak egy kis anyag takarta az intim részeinket. Azután a degradáló és megalázó sorakozó után ez a női producer közölte velem, hogy a rólunk készült pucér fotókat inspirációként kéne nézegetnem, a diétámhoz..."

Carrie Fisher

A néhai színésznő a Star Wars filmek egyik legikonikusabb karakterét keltette életre, mégis, amikor felkérték, hogy térjen vissza a 2015-ös Csillagok háborúja-filmben, közölték vele, hogy mellesleg fogyjon le 16(!) kilót. Így nyilatkozott erről később: „Semmi sem változik: ez az egész a külsőről szól. Olyan szakmában dolgozom, ahol gyakorlatilag csak a testsúly és a megjelenés számít. Ez teljesen el van cseszve. Ennyi erővel azt is mondhatnák, hogy legyél fiatalabb, mert nagyjából ugyanennyire egyszerű.” Carrie végül eleget tett a kérésnek és lefogyott.

Ashley Benson

A PLL színésznője fantasztikusan néz ki, mégis, egy casting során közölték vele, hogy "túl kövér" a szerephez. Erre visszavágott, hogy "de hát 2-es a méretem!" (viszonyításképp írjuk, ez a 34-es vagy az XS-es méret...), majd fél órán át sírt a mosdóban. Ezután pedig lerázta magáról a kritikát, mert tudta pontosan, hogy ha ezen emészti magát, akkor súlyos táplálkozási zavarra tesz szert idővel.

Hayley Atwell

Amikor az Utolsó látogatást forgatták, Hayley Atwellel közölték, hogy muszáj leadnia jó pár kilót. Amikor ez eljutott az egyik főszereplő, Emma Thompson fülébe, a színésznő beviharzott a készítőkhöz, és közölte: ha ez komoly és ezt követelik kollégájától, ő azonnal felmond.

Kate Beckinsale

A Pearl Harbour egyik főszereplője volt Kate Beckinsale, de azt kevesen tudják, hogy amikor a casting zajlott, ő épphogy életet adott kislányának. Szóval még gyermekágyi időszakban ment be (bár leadta már a súlyfelesleget), Michael Bay viszont nem voltak túl együttérző. Közölte vele, hogy nagyon sokat kell edzenie: ha meg akarja kapni a szerepet, tip-top formába kell jönnie. Kate viszont sosem értette, miért kényszerítik épp ezért a melóért fogyásra, amikor egy 1940-es évekbeli nővér valószínűleg nem kondizással töltötte a szabadidejét. Akárhogy is, ő megtette, amit kértek tőle.

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