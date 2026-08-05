Életmód
10 alkalom, amikor annyira izzott a kémia két színész között, hogy a való életbeli párjuk is féltékeny lett
Forrás: Mamma Mia 2 c. film
10 alkalom, amikor annyira izzott a kémia két színész között, hogy a való életbeli párjuk is féltékeny lett
A színészek munkájának része, hogy szerelmeseket alakítsanak, de ez néha a való életben sem marad következmények nélkül.
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Több sztár is elárulta, hogy partnere nehezen viselte a képernyőn látott csókokat, romantikus jeleneteket vagy a látványos kémiát kollégájukkal. Volt, aki utólag már nevet rajta, mások szerint viszont komoly próbatételt jelentett a kapcsolatuknak. Tehát nem mindig olyan könnyű egy színész szerelmének lenni a való életben.
Ezt pedig a következő válogatás is bizonyítja, ugyanis azokat színészeket szedtük egy csokorba, akiknek a párja borzasztó féltékeny lett egy filmbeli partnerükre.
Lássuk!
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