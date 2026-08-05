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10 alkalom, amikor annyira izzott a kémia két színész között, hogy a való életbeli párjuk is féltékeny lett

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#valódi szerelem
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 3. 15:44

Forrás: Mamma Mia 2 c. film

szerelem, sztárok
A nap cikke

10 alkalom, amikor annyira izzott a kémia két színész között, hogy a való életbeli párjuk is féltékeny lett

A színészek munkájának része, hogy szerelmeseket alakítsanak, de ez néha a való életben sem marad következmények nélkül.

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A színészek munkájának része, hogy szerelmeseket alakítsanak, de ez néha a való életben sem marad következmények nélkül.

Több sztár is elárulta, hogy partnere nehezen viselte a képernyőn látott csókokat, romantikus jeleneteket vagy a látványos kémiát kollégájukkal. Volt, aki utólag már nevet rajta, mások szerint viszont komoly próbatételt jelentett a kapcsolatuknak. Tehát nem mindig olyan könnyű egy színész szerelmének lenni a való életben.

Ezt pedig a következő válogatás is bizonyítja, ugyanis azokat színészeket szedtük egy csokorba, akiknek a párja borzasztó féltékeny lett egy filmbeli partnerükre.

Lássuk!

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10 alkalom, amikor annyira izzott a kémia két színész között, hogy a való életbeli párjuk is féltékeny lett

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