Hollywood mindig is híres volt arról, hogy a vásznon egyszerre képes megmutatni a szenvedélyt, az intimitást és a vibráló kémiát. A legszexisebb filmjelenetek évtizedek óta meghatározzák a popkultúrát, és gyakran olyan ikonikus pillanatokká válnak, amikről a nézők még hosszú évek múltán is beszélnek. Gondolj csak Sharon Stone jelenetére az Elemi ösztönből; nem is kell részleteznünk, melyikre gondoltunk, egyből tudod, igaz?

Ezek a jelenetek nem csak arról szólnak, hogy megmutassák a felek között a fizikai vonzalmat: sokszor egy kapcsolat mélységét, két színész közötti páratlan kémiát vagy a történet érzelmi csúcspontját emelik ki. Mi most össze is szedtünk 10 olyan filmet, ami tele van forró szexjelenetekkel, és ezeket biztosan senki sem felejti el egykönnyen!

Íme a válogatásunk:

Galéria / 11 kép A TOP10 legszexisebb filmjelenet Hollywoodból Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria