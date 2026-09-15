9 színész a Szex és New Yorkból, aki már elhunyt

Vannak sorozatok, amikhez újra és újra visszatérünk, mert miközben nézzük őket, kicsit olyan, mintha megállt volna az idő. Ezek a mi komfortsorozataink, amelyek felvidítanak, ha épp rossz a kedvünk, társaságul szolgálnak, ha nem akarunk egyedül lenni otthon, és igazából kicsit olyan, mintha maguk a szereplők régi, jó barátaink lennének. Ilyen például a Szex és New York is: jöhet itt reboot vagy film, az biztos, hogy az eredeti széria lekörözhetetlen. És pont ezért nézzük újra vagy ezerszer.

És ahogy írtuk is: ilyenkor megáll az idő, és kicsit olyan, mintha még mindig élnének azok a szereplők is, akik a valóságban már eltávoztak. Mert sajnos elég sok olyan színész létezik (nem csak a Szex és New York esetében, hanem sajnos sok 2000-es évekbeli szériánál), amelynek megannyi sztárja a való életben már elhunyt. Tudtad, hogy a SATC esetében ők azok, akik már nincsenek is velünk?

Willie Garson – Stanford Blatch

Az egyik legszívfájdítóbb hír volt 2021-ben, amikor kiderült, hogy a Szex és New York Stanfordja meghalt. Nemcsak nekünk, nézőknek, de Sarah Jessica Parkernek is, akinek nemcsak a sorozatban, de a való életben is az egyik legjobb barátja volt a színész. Willie mindössze 57 évesen hunyt el hasnyálmirigyrák miatt.

forrás: HBO

Lynn Cohen – Magda

Az imádnivaló Magda anno Miranda házvezetőnőjeként érkezett a sorozatba, de annyira szoros kapcsolata lett a karakterrel, hogy később Brady gondozásában is segített. Nagyon szerettük a színésznőt! Lynn a sorozat után a mozifilmekben is eljátszotta a karaktert, de a rebootban már nem tudott szerepelni, mert 2020-ban, 86 évesen halt meg.

forrás: HBO

Frances Sternhagen – Bunny MacDougal

Ki ne emlékezne arra, amikor Charlotte hozzáment Treyhez, majd rá kellett jönnie, hogy a férfi édesanyja is aktív részese lesz a házasságuknak? Trey édesanyját, Bunnyt Sternhagen alakította, sőt, olyan jól hozta ezt a nehéztermészetű anyóst, hogy még Emmy-jelölést is kapott. 2023-ban, 93 évesen hunyt el.

forrás: HBO

Anne Meara – Mary Brady

Bár nem sokat szerepelt, mivel csak az ötödik és hatodik évadban tűnt fel, de Anne játszotta Steve édesanyját. Érdekesség, hogy Anne a való életben Ben Stiller édesanyja volt egyébként. Anne 2015-ben, 85 évesen halt meg.

forrás: HBO

Vendégszereplők, akik azóta már elhunytak

Ők azok, akik csak egy-egy epizód erejéig szerepeltek a Szex és New Yorkban, de már nincsenek köztünk.

Carrie Fisher – önmagát alakította

A Star Wars sztárja a 3. évad 14. részében, a Los Angeles-i kiruccanás idején bukkant fel. Carrie Bradshaw egy sikeres hollywoodi ügynöknek hitt férfival töltötte az éjszakát, reggel azonban kiderült, hogy a férfi valójában Carrie Fisher asszisztense, és a ház sem az övé. A színésznő 2016-ban, 60 évesen hunyt el.

forrás: HBO

Valerie Harper – Wallis Wysel

A 2. évad 15. részében Carrie egyik randipartnerét Justin Theroux játszotta el, és az ő édesanyját alakította Valerie Harper. Ez volt az a történetszál, amikor Carrie nem annyira van oda a srácért, viszont a családját nagyon megszereti. Valerie Harper egyébként a Rhoda és a The Mary Tyler Moore Show sztárja volt, és 2019-ben, 80 évesen halt meg.

forrás: HBO

David McCallum – Duncan

Tudtad, hogy az NCIS Duckyja is feltűnt a Szex és New Yorkban? Sőt, ugyanabban az epizódban szerepelt, mint Valerie Harper, és az ő párját alakította. Szóval része volt annak a családnak, amit Carrie annyira megkedvelt. David 2023-ban, 90 évesen hunyt el.

forrás: HBO

Daniel McDonald – Roger Cobb

Érdekesség, hogy ugyanebben az epizódban játszott Daniel McDonald is, aki már szintén elhunyt. A férfi Miranda egyik randipartnerét, az elvált apukát alakította, és bár nem volt annyira nagy ez a szerep, sokak emlékezetébe bevésődött. Pláne, aki Broadway rajongó, hiszen Daniel kimondottan nagy színpadi múlttal rendelkezett. Sajnos 2007-ben, mindössze 46 évesen elhunyt agydaganat következtében.

forrás: HBO

Marian Seldes – Mr. Big édesanyja

Az első évad legvégén Marian Seldes alakította Mr. Big édesanyját. Carrie számára különösen kellemetlen pillanat volt a találkozás, hiszen a férfi egyszerűen a barátjaként mutatja be őt az anyjának. Marian elismert, Tony-díjas színpadi színésznő volt, aki 2014-ben, 86 évesen halt meg.

forrás: HBO