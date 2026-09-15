Promóciók
9 színész a Szex és New Yorkból, aki már elhunyt
Forrás: HBO
Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
A genetika nem viccel: apja klónjának nevezik Cillian Murphy fiát, hihetetlen a hasonlóság
Na, erre mondják, hogy az alma NAGYON NEM esett messze a fájától.
8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt
A Disney tökéletesre csiszolt gyereksztárjai közül meglepően sokan csak évekkel később merték igazán felvállalni, kik is ők valójában.
Heti horoszkóp szeptember 14-20.: az Oroszlánoknak komoly döntést kell hozniuk, a Bakok kissé elveszettnek érzik magukat
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki
Van, amikor elég egyetlen pillantás, hogy kiderüljön, ki kinek a fia – ezeknél a hollywoodi sztárpárosoknál pedig a hasonlóság már-már zavarba ejtő.
Vannak sorozatok, amikhez újra és újra visszatérünk, mert miközben nézzük őket, kicsit olyan, mintha megállt volna az idő. Ezek a mi komfortsorozataink, amelyek felvidítanak, ha épp rossz a kedvünk, társaságul szolgálnak, ha nem akarunk egyedül lenni otthon, és igazából kicsit olyan, mintha maguk a szereplők régi, jó barátaink lennének. Ilyen például a Szex és New York is: jöhet itt reboot vagy film, az biztos, hogy az eredeti széria lekörözhetetlen. És pont ezért nézzük újra vagy ezerszer.
És ahogy írtuk is: ilyenkor megáll az idő, és kicsit olyan, mintha még mindig élnének azok a szereplők is, akik a valóságban már eltávoztak. Mert sajnos elég sok olyan színész létezik (nem csak a Szex és New York esetében, hanem sajnos sok 2000-es évekbeli szériánál), amelynek megannyi sztárja a való életben már elhunyt. Tudtad, hogy a SATC esetében ők azok, akik már nincsenek is velünk?
Willie Garson – Stanford Blatch
Az egyik legszívfájdítóbb hír volt 2021-ben, amikor kiderült, hogy a Szex és New York Stanfordja meghalt. Nemcsak nekünk, nézőknek, de Sarah Jessica Parkernek is, akinek nemcsak a sorozatban, de a való életben is az egyik legjobb barátja volt a színész. Willie mindössze 57 évesen hunyt el hasnyálmirigyrák miatt.
Lynn Cohen – Magda
Az imádnivaló Magda anno Miranda házvezetőnőjeként érkezett a sorozatba, de annyira szoros kapcsolata lett a karakterrel, hogy később Brady gondozásában is segített. Nagyon szerettük a színésznőt! Lynn a sorozat után a mozifilmekben is eljátszotta a karaktert, de a rebootban már nem tudott szerepelni, mert 2020-ban, 86 évesen halt meg.
Frances Sternhagen – Bunny MacDougal
Ki ne emlékezne arra, amikor Charlotte hozzáment Treyhez, majd rá kellett jönnie, hogy a férfi édesanyja is aktív részese lesz a házasságuknak? Trey édesanyját, Bunnyt Sternhagen alakította, sőt, olyan jól hozta ezt a nehéztermészetű anyóst, hogy még Emmy-jelölést is kapott. 2023-ban, 93 évesen hunyt el.
Anne Meara – Mary Brady
Bár nem sokat szerepelt, mivel csak az ötödik és hatodik évadban tűnt fel, de Anne játszotta Steve édesanyját. Érdekesség, hogy Anne a való életben Ben Stiller édesanyja volt egyébként. Anne 2015-ben, 85 évesen halt meg.
Vendégszereplők, akik azóta már elhunytak
Ők azok, akik csak egy-egy epizód erejéig szerepeltek a Szex és New Yorkban, de már nincsenek köztünk.
Carrie Fisher – önmagát alakította
A Star Wars sztárja a 3. évad 14. részében, a Los Angeles-i kiruccanás idején bukkant fel. Carrie Bradshaw egy sikeres hollywoodi ügynöknek hitt férfival töltötte az éjszakát, reggel azonban kiderült, hogy a férfi valójában Carrie Fisher asszisztense, és a ház sem az övé. A színésznő 2016-ban, 60 évesen hunyt el.
Valerie Harper – Wallis Wysel
A 2. évad 15. részében Carrie egyik randipartnerét Justin Theroux játszotta el, és az ő édesanyját alakította Valerie Harper. Ez volt az a történetszál, amikor Carrie nem annyira van oda a srácért, viszont a családját nagyon megszereti. Valerie Harper egyébként a Rhoda és a The Mary Tyler Moore Show sztárja volt, és 2019-ben, 80 évesen halt meg.
David McCallum – Duncan
Tudtad, hogy az NCIS Duckyja is feltűnt a Szex és New Yorkban? Sőt, ugyanabban az epizódban szerepelt, mint Valerie Harper, és az ő párját alakította. Szóval része volt annak a családnak, amit Carrie annyira megkedvelt. David 2023-ban, 90 évesen hunyt el.
Daniel McDonald – Roger Cobb
Érdekesség, hogy ugyanebben az epizódban játszott Daniel McDonald is, aki már szintén elhunyt. A férfi Miranda egyik randipartnerét, az elvált apukát alakította, és bár nem volt annyira nagy ez a szerep, sokak emlékezetébe bevésődött. Pláne, aki Broadway rajongó, hiszen Daniel kimondottan nagy színpadi múlttal rendelkezett. Sajnos 2007-ben, mindössze 46 évesen elhunyt agydaganat következtében.
Marian Seldes – Mr. Big édesanyja
Az első évad legvégén Marian Seldes alakította Mr. Big édesanyját. Carrie számára különösen kellemetlen pillanat volt a találkozás, hiszen a férfi egyszerűen a barátjaként mutatja be őt az anyjának. Marian elismert, Tony-díjas színpadi színésznő volt, aki 2014-ben, 86 évesen halt meg.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
A filmrajongók imádni fogják: ezen a térképen megnézheted, milyen film forgott a közeledben
Egy új interaktív térképen pillanatok alatt megnézheted, milyen filmeket és sorozatokat forgattak a közeledben – csak aztán ne lepődj meg, ha órák múlva is ezt böngészed.
5 étel, ami jobban tönkreteszi az alvásodat, mint ha lefekvés előtt innál egy csésze kávét
A délutáni kávét már rég elhagytad, mégis nehezen alszol el? Könnyen lehet, hogy a kedvenc vacsorád vagy a sorozat mellé bekészített nasid sem segít a helyzeten.
Meghan Markle és Harry herceg éveken át hazudhattak a világnak: saját magukat buktatták le
A sussexi hercegné legújabb Instagram posztja a tökéletes példája annak, hogy milyen az, ha valaki öngólt rúg...
5 Harry Potter-sztár, akinek már elege van a varázsvilágból
Mi még mindig boldogan visszamennénk Roxfortba, az eredeti filmek néhány szereplője viszont már nagyon szeretné, ha végre másról is kérdeznék őket.
Miért fáj néha jobban egy majdnem-kapcsolat vége, mint egy szakítás?
Soha nem mondtátok ki, hogy együtt vagytok.
Zendaya drasztikusan frizurát váltott - alig lehet ráismerni az új hajával
Zendaya megint bebizonyította, hogy gyakorlatilag nincs olyan frizura, ami ne állna neki jól - most pedig minden eddiginél rövidebbre váltott.